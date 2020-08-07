Палермо. Даяна Ястремская против Камилы Джорджи в четвертьфинале: превью матча

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская продолжает борьбу за титул на турнире в Италии. Сегодня она сыграет с Камилой Джорджи за место в полуфинале соревнований. Поединок пройдет четвертым запуском на Центральном корте. Начало игрового дня в 17:00 по киевскому времени

Даяна Ястремская (Украина) – 25-я ракетка мира



Дата рождения: 15/05/2000 (20 лет)

Место рождения: Одесса, Украина

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 3 (2019 – Hua Hin, Strasbourg; 2018 – Hong Kong)

Высший рейтинг WTA: 21 (20/01/2020)

Побед/поражений за карьеру: 139/77

Призовые за карьеру: $1,869,382

Даяна Ястремская на портале БТУ

Камила Джорджи (Италия) – 89-я ракетка мира



Дата рождения: 30/12/1991 (28 лет)

Место рождения: Мачерата, Италия

Рост: 168 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 2 (2018 – Linz; 2015 – ‘s-Hertogenbosch)

Высший рейтинг WTA: 26 (22/10/2018)

Побед/поражений за карьеру: 357/256

Призовые за карьеру: $3,898,144

Камила Джорджи на портале БТУ

H2H: 1-1

2019 | Wimbledon | Трава | R1 | Ястремская 6-3 6-3

2017 | Страсбург | Грунт | QR1 | Джорджи 6-7 6-2 7-5

Путь на турнире

Даяна Ястремская:

R1 – Сара Соррибес Тормо (Испания) 6-3 6-4

R2 – Осеан Доден (Франция) 6-2 6-4

Камила Джорджи

R1 – Ребекка Петерсон (Швеция) 7-5 6-4

R2 – Кайя Юван (Словения) 3-6 6-2 6-4

История на турнире: обе теннисистки впервые выступают на турнире в Палермо

Выступления на грунте: Даяна Ястремская – 52/25 (в этом году – 0/0) | Камила Джорджи – 87/62 (в этом году – 0/0);

Выступления в сезоне 2020:

Даяна Ястремская – 10/5

Grand Slam – 1/1 | Australian Open – R2

Premier 5 – 2/1 | Доха – R3

Premier – 4/3 | Брисбен – R1, Аделаида – Финал, Дубай – R1

International –

Fed Cup – 3/0

Камила Джорджи – 11/7

Grand Slam – 2/1 | Australian Open – R3

Premier 5 – 1/1 | Доха – QRF

Premier – 0/1 | Дубай – QR1

International – 6/3 | Окленд – R1, Хобарт – QRF, Лион – 1/4

Fed Cup – 2/1

Последние пять матчей: Даяна Ястремская – В, В, П, В, В | Камила Джорджи – В, В, П, В, В

Национальный фактор: Даяна Ястремская – 2/1. Кроме двух поединков с сегодняшней соперницей, в активе Даяны еще одна победа над итальянкой Бьянкой Турати (2016 год, турнир ITF в Кампинасе) | Камила Джорджи – 9/6. Итальянка проиграла два последних поединка против украинок, в том числе один в этом году (против Катерины Козловой в Хобарте);

📰🎾 Камила Джорджи: “Мне необходимо большей матчей, чтобы войти в ритм” #tennis #теннис https://t.co/y04VhKqZwJ — Ukrainian Tennis | BTU.ORG.UA (@UkrainianTennis) August 7, 2020

Котировки букмекеров: Даяна Ястремская, по мнению букмекеров, фаворит этого поединка. На ее победу предлагается коэффициент 1,496, а успех итальянской теннисистки оценивается коэффициентом 2,605.

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