Палермо. Даяна Ястремская против Камилы Джорджи в четвертьфинале: превью матча

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская продолжает борьбу за титул на турнире в Италии. Сегодня она сыграет с Камилой Джорджи за место в полуфинале соревнований. Поединок пройдет четвертым запуском на Центральном корте. Начало игрового дня в 17:00 по киевскому времени
Даяна Ястремская (Украина) – 25-я ракетка мира
Дата рождения: 15/05/2000 (20 лет)
Место рождения: Одесса, Украина
Рост: 175 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: 3 (2019 – Hua Hin, Strasbourg; 2018 – Hong Kong)
Высший рейтинг WTA: 21 (20/01/2020)
Побед/поражений за карьеру: 139/77
Призовые за карьеру: $1,869,382
Даяна Ястремская на портале БТУ
Камила Джорджи (Италия) – 89-я ракетка мира
Дата рождения: 30/12/1991 (28 лет)
Место рождения: Мачерата, Италия
Рост: 168 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: 2 (2018 – Linz; 2015 – ‘s-Hertogenbosch)
Высший рейтинг WTA: 26 (22/10/2018)
Побед/поражений за карьеру: 357/256
Призовые за карьеру: $3,898,144
Камила Джорджи на портале БТУ
H2H: 1-1
2019 | Wimbledon | Трава | R1 | Ястремская 6-3 6-3
2017 | Страсбург | Грунт | QR1 | Джорджи 6-7 6-2 7-5
Путь на турнире
Даяна Ястремская:
R1 – Сара Соррибес Тормо (Испания) 6-3 6-4
R2 – Осеан Доден (Франция) 6-2 6-4
Камила Джорджи
R1 – Ребекка Петерсон (Швеция) 7-5 6-4
R2 – Кайя Юван (Словения) 3-6 6-2 6-4
История на турнире: обе теннисистки впервые выступают на турнире в Палермо
Выступления на грунте: Даяна Ястремская – 52/25 (в этом году – 0/0) | Камила Джорджи – 87/62 (в этом году – 0/0);
Выступления в сезоне 2020:
Даяна Ястремская – 10/5
Grand Slam – 1/1 | Australian Open – R2
Premier 5 – 2/1 | Доха – R3
Premier – 4/3 | Брисбен – R1, Аделаида – Финал, Дубай – R1
International –
Fed Cup – 3/0
Камила Джорджи – 11/7
Grand Slam – 2/1 | Australian Open – R3
Premier 5 – 1/1 | Доха – QRF
Premier – 0/1 | Дубай – QR1
International – 6/3 | Окленд – R1, Хобарт – QRF, Лион – 1/4
Fed Cup – 2/1
Последние пять матчей: Даяна Ястремская – В, В, П, В, В | Камила Джорджи – В, В, П, В, В
Национальный фактор: Даяна Ястремская – 2/1. Кроме двух поединков с сегодняшней соперницей, в активе Даяны еще одна победа над итальянкой Бьянкой Турати (2016 год, турнир ITF в Кампинасе) | Камила Джорджи – 9/6. Итальянка проиграла два последних поединка против украинок, в том числе один в этом году (против Катерины Козловой в Хобарте);
📰🎾 Камила Джорджи: “Мне необходимо большей матчей, чтобы войти в ритм” #tennis #теннис https://t.co/y04VhKqZwJ
— Ukrainian Tennis | BTU.ORG.UA (@UkrainianTennis) August 7, 2020
Котировки букмекеров: Даяна Ястремская, по мнению букмекеров, фаворит этого поединка. На ее победу предлагается коэффициент 1,496, а успех итальянской теннисистки оценивается коэффициентом 2,605.
Отметим, что сейчас при первичной регистрации на сайте 22bet.com можно получить приветственный бонус в размере 4000 грн.
Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!
Помочь