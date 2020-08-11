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Теннис

Экс-одиннадцатая ракетка мира в ожидании второго ребёнка

Евгений НикитюкНет комментариев
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Израильская экс-теннисистка сообщила, что в ожидании рождения дочери. В июле прошлого года Пеер родила сына, назвав мальчика Нафти. Профессиональную карьеру Шахар завершила в феврале 2017 года.

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נפתי מחכה לאחותו הקטנה @eilonram

Публикация от shaharpeer (@shaharpeer) 6 Авг 2020 в 12:53 PDT

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Источник: btu.org.ua
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