Экс-одиннадцатая ракетка мира в ожидании второго ребёнка

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Шахар Пеер объявила о второй беременности



Израильская экс-теннисистка сообщила, что в ожидании рождения дочери. В июле прошлого года Пеер родила сына, назвав мальчика Нафти. Профессиональную карьеру Шахар завершила в феврале 2017 года.

Посмотреть эту публикацию в Instagram נפתי מחכה לאחותו הקטנה @eilonram Публикация от shaharpeer (@shaharpeer) 6 Авг 2020 в 12:53 PDT

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