Экс-одиннадцатая ракетка мира в ожидании второго ребёнка

Новости
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Прага. Цуренко на двух тай-брейках оформила путевку в основную сетку
Вчера, 13:23
Даяна Ястремская снялась с турнира в Праге
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Марта Костюк: "Несмотря на счет, матч не казался мне таким уж простым"
Вчера, 13:00
Прага. Костюк с двумя "баранками" выиграла свой матч в финале квалификации
Шахар Пеер объявила о второй беременности
Израильская экс-теннисистка сообщила, что в ожидании рождения дочери. В июле прошлого года Пеер родила сына, назвав мальчика Нафти. Профессиональную карьеру Шахар завершила в феврале 2017 года.
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נפתי מחכה לאחותו הקטנה @eilonram
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