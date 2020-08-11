Лексингтон. Соболенко выиграла стартовый поединок, Конта проигрывает в первом круге

Новости
Вчера, 14:53
Прага. Цуренко на двух тай-брейках оформила путевку в основную сетку
Вчера, 13:23
Даяна Ястремская снялась с турнира в Праге
Вчера, 13:12
Марта Костюк: "Несмотря на счет, матч не казался мне таким уж простым"
Вчера, 13:00
Прага. Костюк с двумя "баранками" выиграла свой матч в финале квалификации
На турнире WTA в США завершился первый игровой день основной сетки
Top Seed Open – International
Лексингтон, США • 10-16 августа • хард • $225,000
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд
Первый круг
Джессика Пегула (США) – Вера Звонарева (Россия, WC) 6:1, 5:7, 6:4
Магда Линетт (Польша, 6) – Лорен Дэвис (США) 6:2, 6:3
Дженифер Брэйди (США) – Хизер Уотсон (Великобритания) 6:2, 6:1
Мари Боузкова (Чехия) – Йоханна Конта (Великобритания, 3) 6:4, 6:4
Онс Жабер (Тунис, 8) – Кэти Макнэлли (США, WC) 6:2, 6:4
Арина Соболенко (Беларусь, 2) – Мэдисон Брэнгл (США) 6:1, 6:7(5), 6:2
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