Лексингтон. Соболенко выиграла стартовый поединок, Конта проигрывает в первом круге

Новости

Прага. Цуренко на двух тай-брейках оформила путевку в основную сетку

Даяна Ястремская снялась с турнира в Праге

Марта Костюк: "Несмотря на счет, матч не казался мне таким уж простым"

Прага. Костюк с двумя "баранками" выиграла свой матч в финале квалификации

На турнире WTA в США завершился первый игровой день основной сетки



Top Seed Open – International

Лексингтон, США • 10-16 августа • хард • $225,000

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Первый круг

Джессика Пегула (США) – Вера Звонарева (Россия, WC) 6:1, 5:7, 6:4

Магда Линетт (Польша, 6) – Лорен Дэвис (США) 6:2, 6:3

Дженифер Брэйди (США) – Хизер Уотсон (Великобритания) 6:2, 6:1

Мари Боузкова (Чехия) – Йоханна Конта (Великобритания, 3) 6:4, 6:4

Онс Жабер (Тунис, 8) – Кэти Макнэлли (США, WC) 6:2, 6:4

Арина Соболенко (Беларусь, 2) – Мэдисон Брэнгл (США) 6:1, 6:7(5), 6:2

15-я ракетка мира Йоханна Конта завершила свои выступления уже после первого раунда. Интересно, что Конта также проиграла Боузковой свой последний матч перед паузой в сезоне – в полуфинале соревнований в Монтеррее.