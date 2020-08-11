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Теннис

Лексингтон. Соболенко выиграла стартовый поединок, Конта проигрывает в первом круге

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

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На турнире WTA в США завершился первый игровой день основной сетки

Top Seed Open – International
Лексингтон, США • 10-16 августа • хард • $225,000
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

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Первый круг

Джессика Пегула (США) – Вера Звонарева (Россия, WC) 6:1, 5:7, 6:4
Магда Линетт (Польша, 6) – Лорен Дэвис (США) 6:2, 6:3
Дженифер Брэйди (США) – Хизер Уотсон (Великобритания) 6:2, 6:1
Мари Боузкова (Чехия) – Йоханна Конта (Великобритания, 3) 6:4, 6:4
Онс Жабер (Тунис, 8) – Кэти Макнэлли (США, WC) 6:2, 6:4
Арина Соболенко (Беларусь, 2) – Мэдисон Брэнгл (США) 6:1, 6:7(5), 6:2

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  • 15-я ракетка мира Йоханна Конта завершила свои выступления уже после первого раунда. Интересно, что Конта также проиграла Боузковой свой последний матч перед паузой в сезоне – в полуфинале соревнований в Монтеррее.
  • Арина Соболенко выиграла шестой матч подряд. Белорусская теннисистка провела первый поединок после победы на турнире Premier 5 в Дохе в конце февраля.

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    Источник: btu.org.ua
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