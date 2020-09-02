US Open. Берреттини и Медведев стартуют с побед, Чилич ушел от поражения

Новости

Украинские теннисистки сегодня проведут матчи второго круга на US Open

Леся Цуренко: "Локоть начал болеть еще в Киеве"

Украинские теннисистки установили рекорд на US Open после первого игрового дня

US Open. Завацкая выбывает после первого круга

На Открытом чемпионате США известны имена всех участников второго круга.



US Open – Grand Slam

Нью-Йорк, США • 31 августа – 13 сентября • хард • $21,656,000

Действующий чемпион: Рафаэль Надаль (Испания)

Сетки турнира: одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Д. Медведев (Россия, 3) – Ф. Дельбонис (Аргентина) 6-1, 6-2, 6-4

Г. Димитров (Болгария, 14) – Т. Пол (США) 6-4, 6-3, 6-1

Ф. Оже-Альяссим (Канада, 15) – Т. Монтейру (Бразилия) 6-3, 6-7(7), 7-6(7), 7-6(6)

М. Раонич (Канада, 25) – Л. Майер (Аргентина) 6-3, 6-2, 6-3

Д. Миллман (Австралия) – Н. Басилашвили (Грузия, 22) 6-1, 6-4, 6-4

В. Поспишил (Канада) – Ф. Кольшрайбер (Германия) 7-6(4), 7-5, 7-6(3)

Ф. Тиафо (США) – А. Сеппи (Италия) 4-6, 6-3, 6-4, 7-5

А. де Минор (Австралия, 21) – А. Мартин (Словакия) 6-4, 6-3, 7-5

– Во втором раунде болельщиков ждет канадское дерби Милоша Раонича и Вашека Поспишила (общий счет по личным встречам 4-3 в пользу Поспишила).

– Первые очные поединки проведут Энди Маррей и Феликс Оже-Альяссим, Алекс де Минор и Ришар Гаске.

– Вторую неделю подряд на корте сойдутся Григор Димитров и Мартон Фучович. Венгр оформил победу над болгарином в трех партиях на Мастерсе в Нью-Йорке.

– В четвертый раз на корте встретятся Джон Миллман и Фрэнсис Тиафо: австралиец две свои победы добыл в упорных трехсетовых встречах.

Первый круг

Р. Баутиста-Агут (Испания, 8) – Т. Сандгрен (США) 6-4, 6-4, 7-6(3)

М. Берреттини (Италия, 6) – Г. Соеда (Япония) 7-6(5), 6-1, 6-4

Р. Гаске (Франция) – И. Карлович (Хорватия) 7-6(0), 7-6(4), 6-1

М. Чилич (Хорватия, 31) – Д. Кудла (США) 6-7(3), 3-6, 7-5, 7-5, 6-3

Д. Вульф (США) – Г. Пелья (Аргентина, 29) 6-2, 0-6, 6-3, 6-3

М. Фучович (Венгрия) – У. Дельен (Боливия) 6-3, 6-3, 6-1

Пары соперников во 2-м круге: Тим – Нагаль, Чилич – Гомбош, Эванс – Муте, Маррей – Оже-Альяссим, Хачанов – Кузнецов, Гаске – де Минор, Раонич – Поспишил, Баутиста-Агут – Кецманович, Медведев – О’Коннелл, Вульф – Карбалес-Баэна, Тиафо – Миллман, Димитров – Фучович, Рублев – Баррере, Карузо – Эскобедо, Рууд – Руусувуори, Умбер – Берреттини.















Фото: USTA.