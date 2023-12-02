Тренер Иги Швёнтек: «Сейчас WTA выглядит как организация, борющаяся за выживание и управляемая не совсем выгодным для игроков образом»

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— Канкун стал настоящим позором, если говорить о процессе принятия решений и организации турнира. Девушки были вправе чувствовать себя приниженными, и в этом была проблема. Но ее нужно было решать. Я разговариваю с Игой о подобных проблемах с самого начала моей работы. Условия везде разные, и самое главное — адаптироваться и показывать лучший теннис в конкретных условиях. Если на прошлой неделе игрок играл великолепно, а на этой — разводит руками, злится, расстраивается, значит, он еще не профессионал высочайшего уровня.