Британская публика в гневе из-за решения по Хэмилтону

Британские болельщики в гневе из-за решения правительства не включать Льюиса Хэмилтона в список персон, которые будут удостоены высших государственных наград Соединённого королевства.

В 2019 году Хэмилтон в шестой раз стал чемпионом мира, но политики не считают, что он заслуживает рыцарского звания, и эту позицию правительства болельщики в своих комментариях в социальных сетях назвали «отвратительной», «оскорбительной» и «недостойной».

Лорд Хейн, бывший министр от Лейбористской партии, потребовал, чтобы премьер-министр Борис Джонсон объяснил, чем вызвано такое решение.

В ноябре Хейн лично направил Джонсону письмо с просьбой включить Льюиса Хэмилтона в наградной список, который будет подан на утверждение Королеве Елизавете II, и эта позиция была поддержана Британской автомобильной федерацией.

Когда его спросили, почему, по его мнению, шестикратного чемпиона в очередной раз обошли вниманием, Питер Хейн ответил: «Хороший вопрос, на который должны ответить Борис Джонсон и прочие, поскольку в конечном итоге это было их решение, хотя они получили письма с убедительными обоснованиями в поддержку кандидатуры Хэмилтона, в том числе от Motorsport UK».

Огромное число лайков собрал твит Мэтта Бишопа, возглавлявшего пресс-службу McLaren в 2008 году, когда Льюис выиграл свой первый чемпионский титул. Ныне Мэтт руководит департаментом по связям с общественностью женского чемпионата W Series и продолжает активно следить за всем, что происходит в мире автоспорта.

«Скажу честно: вообще-то сейчас я жутко зол из-за того, что Льюиса Хэмилтона в очередной раз обошли вниманием в новогоднем наградном списке, – написал Бишоп. – Он шестикратный чемпион мира, темнокожий гонщик, доминирующий в спорте, в котором в основном выступают белые, он замечательный образец для подражания и отличный парень».

Пожалуй, общее мнение во многом отразил комментарий, сделанный человеком, пишущим под ником Andy P: «Я не сторонник наград, которые вручаются за какие-то другие заслуги, кроме общественной работы или благотворительности. Однако если у нас может быть сэр Аластер Кук (игрок в крикет) и сэр Энди Маррей (теннисист), то у нас должен быть и сэр Льюис Хэмилтон».

Можно привести и мнение Джо Савара, ещё одного известного британского журналиста, которому тоже обидно за своего выдающегося соотечественника: «В наши дни вряд ли стоит чего-то ждать от британских правящих кругов, но Льюиса Хэмилтона опять не включили в список New Year’s Honors List, и это ещё раз подтверждает, как узко мыслят эти люди. Теперь, когда он стал шестикратным чемпионом мира, это становится оскорбительным…»

С новогодним списком награждённых связана ещё одна скандальная история: оказалось, что поздно вечером в пятницу на правительственном интернет-сайте ошибочно опубликовали его версию, которая содержала точные адреса всех, кто удостоен государственных почестей. А это более 1000 человек, в том числе высшие полицейские чины, политики и звёзды шоу-бизнеса.

Эта версия списка была доступна примерно в течение часа, но затем была удалена.

В субботу представитель кабинета министров, комментируя ситуацию для BBC, сказал следующее: «Версия списка, содержавшая адреса награждённых, была опубликована по ошибке. Мы приносим извинения всем, кого это затронуло, и разбираемся, как такое могло произойти».

В частности, в открытый доступ попали адреса таких известных персон, как сэр Элтон Джон и Элисон Сондерс, которая в прошлом возглавляла прокуратуру Великобритании.

В связи со случившимся будет проведено официальное расследование.

И, конечно, в социальных сетях сразу появились язвительные комментарии болельщиков Хэмилтона: «Что ж, Льюис, нет худа без добра…»