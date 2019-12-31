Новогоднее поздравление от Алексея Титова

Генеральный директор АНО «Росгонки» Алексей Титов поздравил читателей F1News.ru с новогодними праздниками…

Дорогие читатели!

От команды АНО «РОСГОНКИ» поздравляю вас с наступающими праздниками!

Из года в год мы с вами вместе болеем за любимых пилотов на трибунах Сочи Автодрома и наблюдаем, как развивается проект Гран При России Формулы 1.

Именно фанаты гонок являются той движущей силой, которая способствует эволюции российского автоспорта, мы благодарим вас за преданность нашему общему увлечению. В этом году трассу Формулы 1 в Сочи посетили несколько сотен тысяч человек, в том числе благодаря новым гоночным и экскурсионным программам, которые мы постоянно совершенствуем.

Уверен, хотя бы раз в жизни каждому болельщику стоит побывать на трассе, принимающей «королевские гонки», и новогодние каникулы – прекрасная возможность приехать и пройти мастер-класс, стать участником заездов на дрифт-такси или программы Mercedes-AMG Experience, а также многого другого.

Приглашаем всех на Сочи Автодром уже со 2 января, чтобы протестировать трассу Формулы 1.