Старая «Кирпичница» официально обрела новых хозяев

В ноябре мы писали о том, что Penske Corporation приобрела активы компании Hulman and Company, которой , в частности, принадлежал знаменитый автодром Indianapolis Motor Speedway, но процесс вступления новых владельцев в свои права завершился только сегодня.

Отныне «Кирпичница» – так автодром в Индианаполисе назвали ещё в 1909 году – официально принадлежит известному американскому бизнесмену Роджеру Пенске, как и серия IndyCar, а также компания IMS Productions, которая специализируется на организации телетрансляций гонок и производстве разнообразной видеопродукции, связанной с автоспортом.

«Мы намерены продолжать традиции Indianapolis Motor Speedway и серии IndyCar, – прокомментировал Роджер Пенске. – На протяжении двух последних месяцев мы плотно сотрудничали с автодромом и с этой гоночной серией, чтобы переходный период проходил гладко и продуктивно, и теперь готовы приступить к работе. Пора браться за дело!»

Penske Corporation стала только четвёртым владельцем этого автодрома за всю его более чем столетнюю историю. А компании Hulman & Company, у которой она его приобрела, Indianapolis Motor Speedway принадлежал с 1945 года.

Indy 500 в этом году пройдёт 24 мая, и двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо вновь намерен выйти на старт легендарной гонки, но уже не в составе McLaren, а, вероятно, за рулём одной из машин команды Andretti.

«Я намерен выступить в Indy 500 в 2020 году, – заявил Алонсо в декабре. – Это гонка, которую мне теперь нужно выиграть, это мой приоритет, поэтому я будут готовиться к ней максимально качественно».