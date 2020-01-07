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Автоспорт

Бренд Rexona прекратил сотрудничество с Williams

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Williams продолжает терять спонсоров: в следующем году на машинах британской команды уже не будет логотипов бренда Rexona.

Многолетний контракт с концерном Unilever был заключён в конце 2014-го благодаря посредничеству Just Marketing International, компании Зака Брауна, и, по информации испанской газеты AS, приносил Williams порядка 15 млн. евро ежегодно.

Но в Unilever приняли решение свернуть свою программу в Формуле 1, тем более что результаты Williams в последние годы неуклонно снижались. Потеря такого спонсора, как Rexona – весьма чувствительный удар по экономике команды, ведь она также утратила поддержку польской нефтегазовой компании Orlen, которая с этого года стала титульным спонсором Alfa Romeo Racing.

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Но этим список финансовых потерь Williams не заканчивается: от неё также отвернулись два относительно небольших спонсора, чьи логотипы мы тоже видели на машинах, построенных в Гроуве – это Tata Communications (500 тысяч евро) и Symantec (100 тысяч евро).

Британская телекоммуникационная компания ROKiT остаётся титульным спонсором команды, контракт с ней оценивается в 20 млн. евро, но, судя по всему, значительные денежные вливания в бюджет Williams обеспечит Майкл Латифи, отец канадского гонщика Николаса Латифи, который дебютирует в Формуле 1 в предстоящем сезоне.

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Латифи-старший – владелец многомиллиардного состояния, глава крупного пищевого концерна Sofina Foods и акционер McLaren Group (с 2018 года). Во что ему обошёлся контракт, подписанный между Williams и его сыном, официально не сообщалось, но в открытых источниках встречается сумма в 30 млн. евро.

Источник:www.f1news.ru
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