Девять советов от Ландо Норриса

Ландо Норрис рассказал о выводах, которые сделал после дебютного сезона в Формуле 1, а также об отношениях с напарником и о своём кумире Валентино Росси.

Люби свою работу

Я с нетерпением жду возвращения за руль, особенно в этом году. Так было и в прошлом году, но тогда я очень волновался, ведь меня ждало столько всего неизвестного: новые правила, большой объём информации, разные стратегии, манера работать и так далее. Теперь мне всё это знакомо, поэтому я больше расслаблен и почти не волнуюсь. Я уже не сомневаюсь, готов ли к первой гонке – я точно знаю, что да. Именно поэтому я так рад.

Опирайся на опыт

Формула 1 – очень сложный спорт. На результат влияет множество факторов – их можно проанализировать, но невозможно узнать, пока не испытаешь на себе. Например, как работать с шинами, когда атаковать, а когда нет, как отреагировать на быстро меняющуюся стратегию. В гонках надо думать о долгосрочной перспективе, и с опытом становится проще.

Сделай рабочее место максимально удобным

В прошлом сезоне я впервые активно участвовал в доработке машины. MCL34 проектировалась в 2018-м, и хотя в тот год я отработал в нескольких сессиях, я не мог ни на что повлиять. В новой машине учтены многие из наших с Карлосом пожеланий.

Поддерживай хорошие отношения с напарником

Мы с Карлосом отлично работали в прошлом году – по-моему, это помогло команде. Это способствовало более позитивной атмосфере на базе. Особенность наших взаимоотношений в том, что они искренние. Это не просто работа на публику. У нас действительно хорошие отношения.

Занимайся обычными делами… Например, возьми на прокат багги

Важно отводить какое-то время на отдых, не думать о гонках и заниматься обычными делами. Тогда у тебя появляется больше идей, ты лучше усваиваешь информацию и работаешь продуктивнее.

Я провёл праздники с семьёй в Гластонбери. Там у меня не было компьютера или симулятора, поэтому я катался на квадроцикле, раскрасил несколько шлемов и гулял на природе. Кроме того, я ездил в Дубай с друзьями – мы насладились солнцем и отлично повеселились, катаясь на багги по пустыне.

Пей меньше молока – хотя бы немного меньше

Вы можете удивиться, но я постарался отучить себя пить столько молока. Это серьёзное решение. Зимой я пил много молока – с каждым приёмом пищи, с любым перекусом. Я выпивал за день несколько литров молока и решил немного себя сдерживать. Теперь я пью больше воды, но она не такая вкусная.

Смирись с тем, что тренировки – это не всегда весело

Кстати о том, что мне не особо нравится! Мой тренер Джон Малверн старается сделать тренировки интереснее, но это не сравнится с пилотированием машины, поэтому мне сложно получать удовольствие от физических упражнений. Прости, Джон! Ты можешь делать тренировки интереснее, но на самом деле всё сводится к тому, чтобы поддерживать хорошую форму. А это значит: без труда не выловишь рыбку из пруда.

Стань креативным!

С самого начала гоночной карьеры я стал придавать индивидуальность всему, чему мог – гоночному комбинезону, ботинкам, перчаткам, шлему, наклейкам на карте и даже расцветке своих машин. В Формуле 1 это сделать немного сложнее, но дизайн шлема – одна из возможностей проявить свои творческие способности.

Я сохранил прошлогодние мотивы дизайна шлема. Основным цветом по-прежнему будет жёлтый – в этом плане никаких сюрпризов. Но, пожалуй, всё стало немного проще – немного напоминает «старую школу». Я размышляю о том, стоит ли раскрашивать шлем специально для тестов. И у меня были кое-какие мысли о важнейших гонках сезона. Больше всего меня воодушевляет дизайн шлема для Гран При Великобритании. Я пока не хочу раскрывать все секреты, но скажу только одно – главную роль в этом сыграют болельщики.

Никогда не встречайся с кумирами – если только это не Валентино Росси

Ни для кого не секрет, что я большой поклонник Валентино. Мы встретились в прошлом году и разговаривали обо всём. Здорово узнать его мнение и понять, о чём он думает. Разговор с таким человеком заставляет по-другому взглянуть на вещи. Хотя чтобы добиться успеха, не нужно копировать его поступки или образ мыслей. Надо найти свой путь, но это не означает, что нельзя учиться у других.