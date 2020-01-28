Команды отказались от группового фото перед тестами

На прошлой неделе состоялось заседание рабочей группы промоутеров Формулы 1, на котором обсуждалась возможность сделать групповую фотографию всех машин чемпионата до начала зимних тестов в Барселоне. Как удалось выяснить Racefans, подобное предложение было отклонено представителями команд, поскольку они опасались, что из-за съемок начало тестов придётся отложить на несколько часов.

Владельцы Формулы 1 из Liberty Media хотели, чтобы все команды предоставили свои машины для совместной фотосессии в первый день тестов 19 февраля. В ответ инженеры возразили, что из-за подготовки к съёмкам они не успеют установить на новинки всевозможные измерительные датчики, из-за чего фактическая работа на трассе начнётся на несколько часов позже. Учитывая, что в 2020-м предсезонные тесты сокращены с восьми до шести дней, каждая минута на трассе становится более ценной.

Существует ещё одно предположение, почему команды отклонили предложение о совместной фотосессии новых машин. Возможно, они не хотели, чтобы соперники смогли внимательно рассмотреть новинки и сделать детальные снимки. Впрочем, в 2020-м скрывать какие-то необычные детали машин станет сложнее – на тестах будет действовать запрет на установку защитных экранов перед боксами.