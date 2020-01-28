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Автоспорт

Команды отказались от группового фото перед тестами

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На прошлой неделе состоялось заседание рабочей группы промоутеров Формулы 1, на котором обсуждалась возможность сделать групповую фотографию всех машин чемпионата до начала зимних тестов в Барселоне. Как удалось выяснить Racefans, подобное предложение было отклонено представителями команд, поскольку они опасались, что из-за съемок начало тестов придётся отложить на несколько часов.

Владельцы Формулы 1 из Liberty Media хотели, чтобы все команды предоставили свои машины для совместной фотосессии в первый день тестов 19 февраля. В ответ инженеры возразили, что из-за подготовки к съёмкам они не успеют установить на новинки всевозможные измерительные датчики, из-за чего фактическая работа на трассе начнётся на несколько часов позже. Учитывая, что в 2020-м предсезонные тесты сокращены с восьми до шести дней, каждая минута на трассе становится более ценной.

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Существует ещё одно предположение, почему команды отклонили предложение о совместной фотосессии новых машин. Возможно, они не хотели, чтобы соперники смогли внимательно рассмотреть новинки и сделать детальные снимки. Впрочем, в 2020-м скрывать какие-то необычные детали машин станет сложнее – на тестах будет действовать запрет на установку защитных экранов перед боксами.

Источник:www.f1news.ru
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