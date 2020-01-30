Дженсон Баттон прокомментировал итоги Parker 425

Мы писали о том, что в прошлый уик-энд Дженсон Баттон принимал участие во внедорожной гонке Parker 425, проходившей в пустыне американского штата Аризона.

Команда бывшего гонщика Формулы 1 называется Rocket Motorsport, она выступала на специально подготовленном пикапе Mason, заняв по итогам соревнований 19-е место в классе 6100.

По каким-то причинам Дженсон далеко не сразу прокомментировал этот результат – возможно, он был несколько расстроен, поскольку гонка опять закончилась не так, как бы ему хотелось. Но в четверг он всё-таки опубликовал в Instagram несколько снимков, сделанных в Аризоне, и снабдил их коротким комментарием.

«В гонке Parker 425 мы ехали неплохо, входили в первую десятку, но на 360-й миле дистанции (через 580 км после старта) начались проблемы с топливозаборником. В итоге мы потеряли час и финишировали 19-ми», – написал чемпион мира 2009 года.

«Люблю внедорожные гонки, но не думаю, что в них можно добраться до финиша, избежав каких-либо проблем», – добавил Терри Мадден, его штурман.

О планах дальнейшего участия в соревнованиях подобного типа Баттон пока не объявлял, но, видимо, Parker 425 была не последней его бахой, ведь ради трёх гонок вряд ли стоило создавать команду и приобретать дорогостоящую технику – такой пикап, если заказывать его у производителя, в компании Mason, может стоить до $800 тысяч. Скорее всего, в Rocket Motorsport уже думают о продолжении, и через какое-то время мы узнаем, каким оно будет.