Ф3: Маттео Наннини подписал контракт с Jenzer Motorsport

Маттео Наннини, племянник бывшего гонщика Формулы 1 Алессандро Наннини, подписал контракт с командой Jenzer Motorsport и в этом году дебютирует в Формуле 3.

Для 16-летнего Маттео это будет только второй сезон в формулах: в прошлом году после весьма успешной карьеры в картинге он перешёл в гонки на машинах с открытыми колёсами и с первой попытки выиграл титул в арабской серии Ф4 (F4 UAE), одержав семь побед.

«Я очень рад перейти в Формулу 3, – сказал Наннини. – С командой Jenzer Motorsport я поработал на предсезонных тестах и очень доволен тем, что моя карьера продолжится в такой прекрасной команде. Я понимаю, что уровень соперничества в этой серии очень высок. Большинство трасс для меня будут новыми, но я уверен, что справлюсь».

Наннини станет напарником австралийца Калана Уильямса, которому тоже предстоит дебют в Ф3.