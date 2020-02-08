Ф2: Пилотами Hitech GP стали Никита Мазепин и Лука Гиотто

Команда Hitech GP, дебютирующая в Формуле 2 в 2020 году, объявила состав пилотов на предстоящий сезон. Ими стали россиянин Никита Мазепин и итальянец Лука Гиотто.

Для 20-летнего Мазепина это будет второй сезон в Формуле 2 – предыдущий он провёл в ART. За год Никита пять раз попадал в очки, его лучшим результатом было восьмое место.

Что касается Гиотто, то итальянец, наряду с Артёмом Маркеловым, будет одним из самых опытных гонщиков серии. Он провёл в ней четыре года, выступая за четыре разные команды, в том числе за российскую Russian Time, а лучшего результата добился в прошлом сезоне в составе UNI Virtuosi – четыре победы на этапах и третье место в личном зачёте.

Никита Мазепин: «Я очень рад выступать за Hitech GP, так как это будет их первый сезон в Формуле 2. Здорово выступать в чемпионате второй год. Я с нетерпением жду эту новую задачу, и, несомненно, учитывая обновления машины и 18-дюймовые колёса, нас ждёт захватывающая борьба».

Лука Гиотто: «Я готов принять новый вызов, который ждёт меня в предстоящем чемпионате, и с нетерпением жду возвращения за руль, что произойдёт через несколько недель. Мне бы хотелось поблагодарить Hitech за предоставленную возможность присоединиться к этой команде в год её дебюта в Формуле 2, и я настроен добиться высоких результатов в этом сезоне».