Шарль Леклер в Хересе испытывает шины 2021 года

Мы писали о том, что в этот уик-энд на испанском автодроме в Хересе Pirelli проводит испытание опытных образцов 18-дюймовой резины, на которую Формула 1 перейдёт в следующем сезоне.

На первых в этом году шинных тестах работает Шарль Леклер, пилотируя специальную версию машины Ferrari с ходовой частью, адаптированной под требования нового технического регламента.

Пресс-служба Pirelli сообщила, что тесты идут успешно и сопровождаются вполне тёплой погодой: воздух прогрелся до 20 градусов, температура асфальта при этом достигала 25 градусов, и Леклер проехал уже больше 50 кругов, но работа на трассе продолжается.

Правда, утром удалось приступить к ней не сразу, поскольку над трассой стоял плотный туман, и пришлось подождать пару часов пока он рассеется.