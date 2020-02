Видео: Квят приступил к обкатке машины AlphaTauri

На вчерашней презентации первой машины, построенной в Фаэнце уже под маркой AlphaTauri, Даниил Квят рассказал, что первичная обкатка AT01 запланирована на субботу.

Сегодня российский гонщик AlphaTauri приступил к этой работе на итальянской трассе в Мизано, что находится в прибрежной провинции Римини.

Сегодня с утра над автодромом, который официально называется Misano World Circuit Marco Simoncelli, светит солнце, погода уже практически весенняя, воздух прогрелся до +14 градусов, и ничто не мешает обновлённой команде проводить съёмочный день, а заодно и первую проверку работоспособности машины на реальной трассе.

«Вступаем в новую эру! AT01 совершает свои первые круги!» – так прокомментировала сегодняшние события пресс-служба итальянской команды.

Entering the new era 👊

The AT01 turns its first laps 🙌#F1 #AlphaTauriF1 pic.twitter.com/G7mqOU9uU9

— Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) February 15, 2020