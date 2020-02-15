Видео: Квят приступил к обкатке машины AlphaTauri

На вчерашней презентации первой машины, построенной в Фаэнце уже под маркой AlphaTauri, Даниил Квят рассказал, что первичная обкатка AT01 запланирована на субботу.
Сегодня российский гонщик AlphaTauri приступил к этой работе на итальянской трассе в Мизано, что находится в прибрежной провинции Римини.
Сегодня с утра над автодромом, который официально называется Misano World Circuit Marco Simoncelli, светит солнце, погода уже практически весенняя, воздух прогрелся до +14 градусов, и ничто не мешает обновлённой команде проводить съёмочный день, а заодно и первую проверку работоспособности машины на реальной трассе.