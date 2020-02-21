Маттиа Бинотто: Ferrari не так быстра, как соперники

Руководитель команды Ferrari Маттиа Бинотто без особого оптимизма оценивает скорость SF1000 – анализ прохождения кругов на тестах показывает, что их машина не так быстра по сравнению с соперниками…

Маттиа Бинотто: «Если мы говорим о разнице в скорости, то нужно принимать во внимание разный уровень топлива в баках, но если оценивать только нашу скорость, то я не думаю, что мы так же быстры, как соперники. Сейчас я не так оптимистично настроен, как на тестах в прошлом году. Я считаю, что в данный момент соперники быстрее нас.

Сложно сказать, насколько они быстрее. В ближайшие дни мы попытаемся это понять, изучив собранные данные. Но, повторюсь, я не думаю, что сейчас мы настолько же быстры, как лидеры. Есть ли у нас какие-либо опасения? Конечно, ведь мы не так быстры, как хотелось бы. Однако я считаю, что ещё слишком рано, чтобы называть кого-то явным лидером.

Первые три дня тестов очень важны – мы собрали много информации и сейчас лучше понимаем картину в целом. Теперь важно гарантировать, что мы будем в правильном направлении модернизировать машину.

Впереди длинный сезон, потенциально 22 гонки – у нас будет время, чтобы отыграться. Посмотрим, как будут развиваться события на следующей неделе тестов и в Австралии, прежде чем делать выводы о форме каждой команды.

Мы ещё не работали над скоростью и не искали идеальные настройки. Думаю, на следующей неделе ситуация прояснится».

Маттиа Бинотто добавил, что на первый этап сезона в Мельбурн команда привезёт практически такую же машину, с которой работает в Барселоне.