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Робсон: Между Латифи и командой есть взаимопонимание

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Главный гоночный инженер Williams Дэйв Робсон подвёл итоги первой половины предсезонных тестов, подчеркнув, что на него произвела приятное впечатление работа новичка команды Николаса Латифи.

Дэйв Робсон: «Между Николасом и командой установилось неплохое взаимопонимание, хотя, конечно, в прошлом году мы с ним плотно взаимодействовали как на базе в Гроуве, где он работал на симуляторе, так и на трассе в дни гоночных уик-эндов. Хотя он и новичок в Формуле 1, но знает, что делает, ведь у него довольно богатый гоночный опыт.

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Думаю, тесты проходят для Williams намного лучше, чем год назад, но даже если наша машина быстрее той, с которой мы завершили прошлый сезон, делать выводы пока рано, ведь соперники тоже весьма существенно продвинулись вперёд. Так что надо подождать и посмотреть, как пройдут первые квалификации и гонки.

Но могу подтвердить, что наши гонщики довольны FW43, тем более, тесты проходили в весьма благоприятных погодных условиях, а трасса в очень хорошем состоянии. У нас есть поводы для оптимизма. При этом мы понимаем, что в прошлом году очень сильно отставали, поэтому пока невозможно прогнозировать, на каких позициях мы окажемся в начале года.

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В настоящий момент моя задача заключается в том, чтобы найти правильные направления работы, которые позволят максимально быстро вести модернизацию машины, хотя наш прогресс зависит от результатов, которые остальные команды покажут в квалификациях и гонках начала сезона.

Кроме того мы уже приступили к работе над машиной 2021 года. Новый технический регламент ещё не сформулирован окончательно, что несколько осложняет дело, поскольку уже сейчас нужно правильно всё спланировать, чтобы разумно распределить ресурсы. Но у нас уже создана команда специалистов, и она уже довольно далеко продвинулась».

Источник:www.f1news.ru
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