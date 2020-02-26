Ф2: Марино Сато подписал контракт с Trident

Марино Сато продолжит карьеру в Формуле 2 – 20-летний японец подписал контракт с Trident. В прошлом году он завоевал титул в Euroformula Open и провёл шесть гонок в Формуле 2 в составе Campos.

Марино Сато: «Я рад выступать в Формуле 2 и присоединиться к итальянской команде Trident. Я глубоко благодарен тем, кто сделал это возможным. Выступление в этой команде важно для меня и моего будущего, так что я с нетерпением жду начала сезона».

Маурицио Сальвадори, руководитель команды: «Мы рады объявить, что в этом сезоне Формулы 2 в нашей команде будет выступать Марино Сато. Он – профессиональный и талантливый гонщик. Недавний успех в Euroformula Open показывает, что Марино умеет выигрывать гонки – не у каждого гонщика есть такой талант. Я уверен, что он продолжит развиваться в Trident и добьётся амбициозных целей».

Джакомо Риччи, тим-менеджер: «Марино Сато – молодой гонщик, у него не так много опыта в Формуле 2, где очень высокая конкуренция. Наши инженеры довольны его работой на тестах после окончания сезона, прошедших в декабре на трассе Яс-Марина. Они постараются помочь ему прогрессировать по ходу сезона. В первые дни марта в Бахрейне начнутся предсезонные тесты, а 21-22 марта там же пройдёт первый этап сезона. Нам с Марино важно хорошо поработать, чтобы успешно начать сезон».