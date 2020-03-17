Коронавирус и автомобильная индустрия

Эпидемия коронавируса парализовала жизнь в Европе. Один за другим переносятся масштабные события, компании вводят чрезвычайные меры, чтобы справиться с кризисом. Сейчас сложно оценить экономические последствия пандемии, коснувшейся и автомобильной отрасли.

На этой неделе крупные автопроизводители вроде Audi, BMW и Volkswagen должны были предоставить финансовую отчётность, но их перспективы на ближайшее время выглядят весьма печально из-за падения спроса. Если люди опасаются за своё здоровье и должны оставаться дома, чтобы снизить распространение коронавируса – они не думают о новой машине.

Автопроизводители сокращают объемы производства или полностью его закрывают. В Fiat Chrysler приостановили производство на шести итальянских заводах на две недели, но могут продлить этот срок. В Польше и Сербии остановили сборку машин. Заводы Ferrari в Модене и Маранелло тоже временно не работают.

К 27 марта должны на неопределённый период закрыть все заводы PSA (Peugeot Societe Anonyme) – одной из крупнейших автомобильных компаний, включающей бренды Citroen, Opel, Peugeot и Vauxhall. С 16 марта перестали работать заводы в Мюлузе (Франция) и Мадриде (Испания), остановили производство автомобилей в Пуасси, Ренне и Сошо во Франции, в немецких городах Эйзенах и Рюссельсхайм, в испанской Сарагосе, в британском Элсмир Порт и в польском Гливице. Со среды остановятся конвейеры в городах Ордэн (Франция), Виго (Испания) и Мангуалде (Португалия). В четверг закроются заводы в британском городе Лутон и словацкой Трнаве.

На прошлой неделе у некоторых специалистов Volkswagen на заводах в Вольфсбурге и Баунатале был подтверждён коронавирус, а сейчас компания останавливает производство в Европе на две или три недели, но возобновила работу в Китае.

«В Европе и мире кризис только начинается, – заявил президент компании Херберт Дисс. – Прежде всего, необходимо свести к минимуму темпы распространения коронавируса».

В Ford отправили сотрудников завода в Саарлуис в двухнедельный отпуск. В BMW пока не ограничивали производство, а в Daimler сейчас обсуждают возможное закрытие заводов на неопределённый срок. В Porsche пока сохранили производство на прежнем уровне.

Сегодня в Audi отменили запланированную пресс-конференцию по итогам года, решив не проводить её даже онлайн, хотя такие планы существовали. 19 марта компания должна опубликовать годовую финансовую отчётность. При этом к концу недели в Audi постепенно закроют заводы в Ингольштадте, Неккарзульме, а также в Бельгии, Мексике и Венгрии.

«Сложившаяся ситуация вынуждает нас принимать меры и требует большой гибкости и солидарности», – заявил член правления по производству и логистике Audi Питер Кесслер.

Эксперты в автомобильной индустрии, в частности немецкий журналист Фердинанд Дуденхоффер предположил, что продажи автомобилей в Европе упадут более чем на 11%. Он говорит даже о «полосе опустошения», потому что проблема коронавируса возникла в неспокойные для автопроизводителей времена дизельного кризиса, перехода на электрические технологии и традиционных споров между Америкой и Китаем.