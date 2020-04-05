Ди Монтедземоло: Шумахер убеждал нас взять Феттеля

Лука ди Монтедземоло, бывший президент компании Ferrari, рассказал о том, что в своё время, когда молодой Себастьян Феттель выступал в Toro Rosso, Михаэль Шумахер убеждал руководство Скудерии подписать контракт со своим перспективным соотечественником, но в Маранелло сочли, что тот ещё недостаточно зрел в профессиональном отношении.

«Михаэль пытался нас убедить, чтобы мы подписали контракт с Феттелем, – признался ди Монтедземоло в эфире итальянского телеканала Sky Sport 24. – Это было ещё до того, как Себестьян перешёл из Toro Rosso в Red Bull, но мы тогда считали его недостаточно зрелым и предпочли Алонсо.

Фернандо, если не учитывать отдельных аспектов его характера, добился вместе с нами больших успехов, и хотя мы дважды упустили титул, всё-таки это происходило в последних гонках сезона.

Но сейчас Себастьян испытывает огромный прессинг и нуждается в поддержке, оставаясь при этом очень сильным гонщиком. Бесспорно, он допускает больше ошибок, но это также объясняется тем, что ему приходилось больше рисковать.

У Ferrari есть практически всё необходимое, чтобы стабильно выступать на самом высоком уровне, и я надеюсь, что мы вновь добьёмся побед. Шарль Леклер – отличный гонщик, будем надеяться, что первые успехи не вскружат ему голову. Ещё когда он выступал за Alfa Romeo, мы видели, что он очень быстрый и почти не допускает ошибок.

Но сейчас надо задаться вопросом: сможет ли он ужиться с Феттелем? Маттиа Бинотто предстоит разобраться в этом деликатном вопросе. Необходимо откровенно поговорить с обоими гонщиками и объяснить им, что они выступают не для себя, а для Ferrari».