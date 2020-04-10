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Автоспорт

Джовинацци любит пасту, пчёл и коллекционирует… обувь

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Антонио Джовинацци – единственный итальянец среди гонщиков современной Формулы 1. В интервью официальному сайту чемпионата пилот Alfa Romeo рассказал о себе то, чего болельщики могли и не знать.

У многих гонщиков есть те или иные увлечения, кто-то приобретает исторические машины, кто-то – дорогие часы, а Джовинацци коллекционирует обувь.

«Мне нравятся белые туфли, у меня их много, как минимум 25 пар, – поведал Антонию. – У меня маленькая квартира, слишком много обуви негде разместить, но мне пока хватает. Каждый раз, когда я возвращаюсь домой, я их чищу и раскладываю по коробкам. У каждой пары – своя коробка».

Апулия, область на юго-востоке Италии – родные края Джовинацции – славится тем, что там очень развито сельское хозяйство, там производится более 40% итальянского оливкового масла и культивируются твёрдые сорта пшеницы, которые применяются при приготовлении макаронных изделий и выпечки вкуснейшего хлеба.

«Я не очень хорошо готовлю, – признался гонщик. – Но мне повезло, моя мама делает это превосходно, так что в детстве я отлично питался. Когда я стал жить самостоятельно, я начал ходить в рестораны или готовил дома что-то совсем простое. Зато моя подруга прекрасно готовит, так что мне очень везёт. Я очень люблю орекьетте – так называется паста по-апулийски, но я также люблю пиццу, лазанью и тирамису. Я вообще люблю итальянскую кухню».

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Все итальянские гонщики мечтают выступать за Ferrari, и Джовинацци – не исключение. Он с гордостью рассказывает о том, что в своё время на него обратил внимание сам Серджио Маркионне, бывший глава компании из Маранелло, увы, ушедший из жизни летом 2018-го.

По словам Антонию, Маркионне был одним из тех, кто очень много для него сделал: «Он был очень важным человеком в моей карьере. Я испытываю к нему огромное уважение. Не знаю, чем я ему приглянулся, но мне просто повезло. Я горжусь, что стал частью семьи Ferrari и Alfa Romeo, сбывается моя мечта».

Ещё одно увлечение Джовинацци – теннис, и в Италии у него есть клубная карта «Теннисного центра Пьятти», это очень дорогой клуб, где, в частности, тренируется сам Новак Джокович.

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«Я не очень хорошо играю, но когда бываю на родине в Италии, то выхожу на корт. Это помогает отвлечься от Формулы 1, – сказал гонщик. – Ричардо Пьятти, бывший владелец этого клуба, большой поклонник Ф1, и когда мы познакомились, он сказал, что я могу приходить и тренироваться. Надеюсь, у меня ещё будет время, чтобы улучшить навыки игры».

Одно из новых увлечений Джовинацци – киберспорт, и он уже делает успехи: в своём дебютном виртуальном Гран При Австралии он занял пятое место.

«Симулятор – самая любимая вещь, что есть у меня дома в Монако, – заявил гонщик Alfa Romeo. – Хотя подруга недовольна, ведь места в квартире стало ещё меньше. Но симулятор хорошо вписался между двумя диванами.

Я приобрёл его только в январе, но уделяю этом занятию много времени – разумеется, после тренировок. Выступаю в виртуальных гонках под своим именем, но я пока новичок и только набираюсь опыта. Физических нагрузок тут нет, но это полезно для психологической подготовки, поскольку необходима хорошая концентрация, ведь ты не можешь позволить себе допускать ошибки. Тут нужна стабильность».

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Среди школьных предметов Антонио больше всего любил математику, и числа привлекают его до сих пор: «У меня очень аналитический склад ума. После дня работы на трассе я люблю изучать телеметрию, вникать в детали, стараясь найти возможность прибавить. Люблю работать с числами, ведь в школе мне хорошо давалась математика.

Иногда я люблю просто анализировать телеметрию, сравнивать свои данные с данными Кими Райкконена, а после этого обсуждаю выводы вместе с командой».

Джовинацци любит пасту, пчёл и коллекционирует… обувь

На гоночном шлеме Антонио на фоне итальянского флага есть изображение забавной пчёлки – в знак его особого отношения к этим насекомым: «Пчела – моё любимое существо. Она маленькая и красивая, но может быть очень опасной. Это говорит о том, что внешний вид может быть обманчивым. У такого существа, которое выглядит безобидно, есть большое жало. Кроме того, пчёлы – очень сильные насекомые, и всегда работают в команде!»

Источник:www.f1news.ru
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