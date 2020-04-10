Джовинацци любит пасту, пчёл и коллекционирует… обувь

Антонио Джовинацци – единственный итальянец среди гонщиков современной Формулы 1. В интервью официальному сайту чемпионата пилот Alfa Romeo рассказал о себе то, чего болельщики могли и не знать.

У многих гонщиков есть те или иные увлечения, кто-то приобретает исторические машины, кто-то – дорогие часы, а Джовинацци коллекционирует обувь.

«Мне нравятся белые туфли, у меня их много, как минимум 25 пар, – поведал Антонию. – У меня маленькая квартира, слишком много обуви негде разместить, но мне пока хватает. Каждый раз, когда я возвращаюсь домой, я их чищу и раскладываю по коробкам. У каждой пары – своя коробка».

Апулия, область на юго-востоке Италии – родные края Джовинацции – славится тем, что там очень развито сельское хозяйство, там производится более 40% итальянского оливкового масла и культивируются твёрдые сорта пшеницы, которые применяются при приготовлении макаронных изделий и выпечки вкуснейшего хлеба.

«Я не очень хорошо готовлю, – признался гонщик. – Но мне повезло, моя мама делает это превосходно, так что в детстве я отлично питался. Когда я стал жить самостоятельно, я начал ходить в рестораны или готовил дома что-то совсем простое. Зато моя подруга прекрасно готовит, так что мне очень везёт. Я очень люблю орекьетте – так называется паста по-апулийски, но я также люблю пиццу, лазанью и тирамису. Я вообще люблю итальянскую кухню».

Все итальянские гонщики мечтают выступать за Ferrari, и Джовинацци – не исключение. Он с гордостью рассказывает о том, что в своё время на него обратил внимание сам Серджио Маркионне, бывший глава компании из Маранелло, увы, ушедший из жизни летом 2018-го.

По словам Антонию, Маркионне был одним из тех, кто очень много для него сделал: «Он был очень важным человеком в моей карьере. Я испытываю к нему огромное уважение. Не знаю, чем я ему приглянулся, но мне просто повезло. Я горжусь, что стал частью семьи Ferrari и Alfa Romeo, сбывается моя мечта».

Ещё одно увлечение Джовинацци – теннис, и в Италии у него есть клубная карта «Теннисного центра Пьятти», это очень дорогой клуб, где, в частности, тренируется сам Новак Джокович.

«Я не очень хорошо играю, но когда бываю на родине в Италии, то выхожу на корт. Это помогает отвлечься от Формулы 1, – сказал гонщик. – Ричардо Пьятти, бывший владелец этого клуба, большой поклонник Ф1, и когда мы познакомились, он сказал, что я могу приходить и тренироваться. Надеюсь, у меня ещё будет время, чтобы улучшить навыки игры».

Одно из новых увлечений Джовинацци – киберспорт, и он уже делает успехи: в своём дебютном виртуальном Гран При Австралии он занял пятое место.

«Симулятор – самая любимая вещь, что есть у меня дома в Монако, – заявил гонщик Alfa Romeo. – Хотя подруга недовольна, ведь места в квартире стало ещё меньше. Но симулятор хорошо вписался между двумя диванами.

Я приобрёл его только в январе, но уделяю этом занятию много времени – разумеется, после тренировок. Выступаю в виртуальных гонках под своим именем, но я пока новичок и только набираюсь опыта. Физических нагрузок тут нет, но это полезно для психологической подготовки, поскольку необходима хорошая концентрация, ведь ты не можешь позволить себе допускать ошибки. Тут нужна стабильность».

Среди школьных предметов Антонио больше всего любил математику, и числа привлекают его до сих пор: «У меня очень аналитический склад ума. После дня работы на трассе я люблю изучать телеметрию, вникать в детали, стараясь найти возможность прибавить. Люблю работать с числами, ведь в школе мне хорошо давалась математика.

Иногда я люблю просто анализировать телеметрию, сравнивать свои данные с данными Кими Райкконена, а после этого обсуждаю выводы вместе с командой».

На гоночном шлеме Антонио на фоне итальянского флага есть изображение забавной пчёлки – в знак его особого отношения к этим насекомым: «Пчела – моё любимое существо. Она маленькая и красивая, но может быть очень опасной. Это говорит о том, что внешний вид может быть обманчивым. У такого существа, которое выглядит безобидно, есть большое жало. Кроме того, пчёлы – очень сильные насекомые, и всегда работают в команде!»