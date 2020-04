Видео: Звук Renault V10, сыгранный на виолончели

Творческие люди по-разному переживают режим самоизоляции. Например, испанский виолончелист Даниэль Асебес, вдохновившись звуком двигателя V10 чемпионской машины Renault, на которой Фернандо Алонсо завоевал свой первый титул, разучил эту «мелодию» и сыграл её на своём инструменте.

Правда, комментарий к этому видео, на котором мы видим, как Алонсо мчится по трассе в Спа, весьма ироничный.

«31 день заточения. Я уже поверил, что звук мотора V10 на машине Алонсо – тоже музыка, – пишет Асебес (который, кстати, иногда в режиме онлайн играет с Брайаном Мэем, гитаристом легендарной группы Queen). – Хуже всего то, что я выучил эту мелодию! А вы тоже сходите с ума?..»

Día 31 de confinamiento .

.

Ya me creo el V10 de @alo_oficial Lo peor es que me he estudiado la melodía! El tope de revoluciones es un fa# un poco alto 🤭¿Vosotros que tal? ¿Tambien perdiendo la cabeza?

.

.

.

Un día menos!

.

.@RenaultF1Team @F1 @movistar_F1 @alobatof1 @Briatore pic.twitter.com/uio3B7rwQK

— El Chelista(oficial) (@Chelistaoficial) April 11, 2020