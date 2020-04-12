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Автоспорт

Видео: Звук Renault V10, сыгранный на виолончели

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Творческие люди по-разному переживают режим самоизоляции. Например, испанский виолончелист Даниэль Асебес, вдохновившись звуком двигателя V10 чемпионской машины Renault, на которой Фернандо Алонсо завоевал свой первый титул, разучил эту «мелодию» и сыграл её на своём инструменте.

Правда, комментарий к этому видео, на котором мы видим, как Алонсо мчится по трассе в Спа, весьма ироничный.

«31 день заточения. Я уже поверил, что звук мотора V10 на машине Алонсо – тоже музыка, – пишет Асебес (который, кстати, иногда в режиме онлайн играет с Брайаном Мэем, гитаристом легендарной группы Queen). – Хуже всего то, что я выучил эту мелодию! А вы тоже сходите с ума?..»

Источник:www.f1news.ru
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