Штайнер: Я не смог бы руководить большой командой

Руководитель Haas F1 Гюнтер Штайнер считает, что не смог бы руководить большой командой, поскольку не имел бы той свободы, что есть у него сегодня…

Гюнтер Штайнер: «Мне повезло работать в небольшой команде. Джин Хаас – очень открытый человек, что невозможно представить в крупной компании, а здесь я чувствую нужную мне свободу.

Если в команде нет четкого деления на первого и второго гонщика, конфликты между ними будут всегда. В прошлом году нам из-за этого пришлось непросто, но это тоже часть игры. Каждый из них хочет доказать, что он лучше. По мне, лучше так, чем гонщик, которому всё равно.

Почему я оставил Грожана? Роман был с нами с самого начала. До нас все новые команды выступали неудачно и быстро покидали чемпионат. Грожан поверил в нашу команду, когда в неё никто не верил. Он рисковал, решив быть с нами.

В хороший день он выступает очень хорошо. К сожалению, такие дни бывают редко, а плохих слишком много. Но он взрослый. Я говорил с ним, он всё понимает. Возможно, в этом моя вина – стоило сказать, чтобы он атаковал не столь усердно».