Норрис вновь выступит в виртуальной гонке IndyCar

На прошлой неделе Ландо Норрис успешно дебютировал в серии IndyCar iRacing Challenge, выиграв виртуальную гонку на трассе COTA в Остине. Успех настолько порадовал гонщика McLaren, что он решил продолжить – в субботу, 2 мая, в 20:00 по московскому времени Ландо выйдет на старт виртуальной гонки на овале Индианаполиса.

В четверг состоится официальная тренировка, а в пятницу квалификация. Прямая трансляция на канале Ландо в Twitch. Начало в 22:00 и 20:00 по московскому времени в каждый из дней.

Интересно, что Норрис пока не подтвердил своего участия в виртуальном Гран При Нидерландов. В виртуальном Гран При Китая Ландо не участвовал из-за проблем с Интернетом.