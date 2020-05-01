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Автоспорт

Норрис вновь выступит в виртуальной гонке IndyCar

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На прошлой неделе Ландо Норрис успешно дебютировал в серии IndyCar iRacing Challenge, выиграв виртуальную гонку на трассе COTA в Остине. Успех настолько порадовал гонщика McLaren, что он решил продолжить – в субботу, 2 мая, в 20:00 по московскому времени Ландо выйдет на старт виртуальной гонки на овале Индианаполиса.

В четверг состоится официальная тренировка, а в пятницу квалификация. Прямая трансляция на канале Ландо в Twitch. Начало в 22:00 и 20:00 по московскому времени в каждый из дней.

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Интересно, что Норрис пока не подтвердил своего участия в виртуальном Гран При Нидерландов. В виртуальном Гран При Китая Ландо не участвовал из-за проблем с Интернетом.

Источник:www.f1news.ru
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