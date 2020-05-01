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Автоспорт

Валттери Боттас поставил дома симулятор

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Во время вынужденной паузы в чемпионате многие пилоты Формулы 1 активно участвуют в виртуальных гонках и проводят весёлые стримы, развлекая болельщиков всеми возможными способами.

Валттери Боттас оставался в стороне от увлечений своих коллег по паддоку, проводя время с подругой в Лапландии и тренируясь дома. Однако вскоре можно ждать появление Валттери на виртуальных трассах – гонщик Mercedes поставил домой симулятор, о чём рассказал в социальных сетях.

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В комментариях Валттери посыпались вопросы, примет ли он участие в виртуальном Гран При Нидерландов, но финн хранит молчание. Учитывая, что команда Mercedes пока не объявила состав на воскресную гонку, не исключено, что нас ждёт дебют вице-чемпиона мира прошлого сезона.

Источник:www.f1news.ru
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