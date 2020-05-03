Зак Браун: Есть пара команд, которые подвергают Ф1 риску

Зак Браун считает, что нежелание топ-команд Формулы 1 соглашаться на серьёзные реформы угрожает самому существованию чемпионата.

Изначально был установлен максимальный уровень бюджетов в $175 млн., затем, уже когда начался кризис, вызванный пандемией, удалось договориться о снижение этого потолка до $145 млн. Но команды менее крупного калибра хотели бы добиться его дальнейшего уменьшения.

Но это не устраивает Ferrari, и Браун, исполнительный директор McLaren Racing, уже высказывал своё негативное отношение к позиции, занятой в Маранелло. В интервью американскому изданию Racer он объяснил, что именно огорчает его больше всего.

Зак Браун: «Меня расстраивает вот что: у нас есть возможность не только выжить в этот период, но полностью преодолеть кризис и добиться процветания. Нашему спорту всегда не хватало сбалансированности, однако так не будет продолжаться вечно, если вы придерживаетесь принципа: «Мы слишком велики, чтобы потерпеть провал».

Может быть, поскольку я очень долго проработал в автоспорте, прежде чем возглавил команду, я исхожу из того, что интересы спорта – это приоритет.

По-моему, сейчас есть реальный шанс выровнять возможности команд Формулы 1, ведь именно этого хотят болельщики. И не просто выровнять эти возможности, но гарантировать, что все команды смогут стабильно выступать в чемпионате, ведь сейчас настали тяжёлые времена.

Мне думается, что есть пара команд, которым в этот период проще, чем остальным, но, по-моему, они подвергают весь чемпионат риску, ведь Формула 1 может прекратить своё существование. И очень печально, что они не в состоянии посмотреть на вещи шире, ведь мы можем сделать общий пирог больше. Вероятно, их кусок станет чуть меньше, но весь пирог намного увеличится в размерах. Если же продолжать действовать по старой привычке, он может сильно уменьшиться».

Тем не менее, по словам Брауна, за истекшую неделю был достигнут некоторый прогресс после ряда манёвров, предпринятых FIA: «У меня очень оптимистичный настрой. Думаю, FIA и руководство Формулы 1 осознают, в какой ситуации мы оказались, поэтому прикладывают серьёзные усилия, чтобы снизить максимальной разрешённый уровень бюджетов.

Я думаю, они понимают серьёзность проблемы, и меня радует, что усилия предпринимаются действительно большие. Я верю в то, что состояние здоровья нашего спорта может улучшиться, и он станет более интересен для болельщиков».