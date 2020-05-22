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Автоспорт

Календарь европейской части сезона опубликуют в июне

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Сезон Формулы 1 планируется начать двумя гонками в Австрии 5 и 12 июля, однако до сих пор не представлена официальная версия календаря. В Liberty Media планировали опубликовать календарь европейской части сезона на следующей неделе, но эти планы пришлось скорректировать из-за решения британских властей отменить исключение для Формулы 1 по отбытию двухнедельного карантина для всех прибывающих в страну.

По информации GPFans, организаторам чемпионата потребовалось дополнительное время, чтобы попробовать договориться с властями Великобритании или, в случае отказа, согласовать замену гонкам в Сильверстоуне. В связи с этим публикация новой версии календаря сезона отложена на первую неделю июня.

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Считается, что помимо Австрии, на данный момент достигнуты договорённости с организаторами Гран При Бельгии и Италии – гонки в Спа и в Монце пройдут в ранее запланированные даты – 30 августа и 6 сентября. Переговоры о проведении других гонок в Европе, а также этапов в Азии, Северной и Южной Америке продолжаются, поскольку в странах этих регионов действуют различные ограничения из-за коронавируса.

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При этом в Liberty Media планируют завершить сезон на Ближнем Востоке – Гран При Бахрейна и Гран При Абу-Даби намечены на 6 и 13 декабря.

Источник:www.f1news.ru
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