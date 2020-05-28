Немецкая пресса пишет о будущем Тото Вольффа

Немецкий Auto Bild пишет о том, что Тото Вольфф уйдёт с поста руководителя команды Mercedes в конце года после истечения действующего контракта. Кто его заменит, не сообщается.

По информации издания, Тото останется владельцем 30% акций чемпионской команды. Более того, издание утверждает, что часть акций команды у концерна Daimler может выкупить Лоуренс Стролл, который уже владеет Racing Point. При этом не исключен вариант обмена акциями – Лоуренс отдаёт Daimler часть своих акций в Aston Martin взамен на акции команды Mercedes Формулы 1. В результате фактическими владельцами команды станут Вольфф и Стролл, а Daimler сохранит номинальную долю акций коллектива из Брэкли.

При таком развитии событий остаётся неясной судьба Racing Point, которая со следующего сезона будет называться Aston Martin Racing. Вполне возможно, что команда станет сателлитом Mercedes или найдёт нового владельца.