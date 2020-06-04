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Автоспорт

Видео: Трейлер F1 2020 Deluxe Schumacher Edition

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Компания Codemasters, разработчик игры F1 2020, выход которой намечен на 10 июля, постоянно подогревают интерес к проекту, каждую неделю публикуя новые ролики. Ранее были показаны видео прохождения кругов на трассах в Зандфорте, Испании, Монако и Ханое.

Сегодня был представлен трейлер специального издания игры – Deluxe Schumacher Edition, в котором игроки получат возможность сесть за руль виртуальных машин, сыгравших определяющие роли в карьере Михаэля Шумахера.

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В издании представлены Jordan 191, за рулём которого Михаэль Шумахер дебютировал в чемпионате в Спа в 1991 году, два чемпионских Benetton B194 и Benetton B195, за рулём которых Шумахер выиграл свои первые титулы в Формуле 1, Ferrari F1-2000, принёсшая Михаэлю первый титул в составе Скудерии, и Ferrari F2004, за рулём которой немецкий гонщик выиграл рекордный седьмой титул.

Источник:www.f1news.ru
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