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Автоспорт

В Бельгии продлили контракт на проведение Гран При

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Вслед за организаторами Гран При Венгрии, о продлении действующего контракта ещё на один год объявили в Бельгии – трасса Спа будет принимать этапы Формулы 1 до 2022 года включительно.

«Проведение Гран При Бельгии 2020 года стало возможным благодаря совместной работе правительства Валлонии, автодрома Спа, Королевского автомобильного клуба Бельгии, FIA и FOM, – рассказала промоутер бельгийского этапа Ванесса Мэйс. – В этом году Гран При не будет учитывать условия действующего контракта и пройдёт без финансовой помощи со стороны правительства Валлонии. Эта новая модель проведение гонки позволит трассе Спа несколько смягчить финансовые последствия нынешнего кризиса.

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Достигнутые договорённости позволили сохранить Гран При Бельгии место в календаре Формулы 1, поскольку действующий контракт продлён до 2022 года».

В 2020-м бельгийский этап чемпионата пройдёт с 28 по 30 августа. Как и на других европейских гонках этого сезона, в Спа на трибунах не будет болельщиков.

Источник:www.f1news.ru
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