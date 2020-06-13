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Автоспорт

Тодт поблагодарил организаторов виртуального Ле-Мана

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Президент FIA Жан Тодт считает виртуальные соревнования, подобные «24 часам Ле-Мана», очень важным начинанием в кризисный период, когда из-за пандемии коронавируса нет возможножности проводить реальные гонки.

Жан Тодт: «Должен отметить, что мы переживаем беспрецедентный период, поэтому я очень благодарен всем, кто приложил колоссальные усилия для того, найти новые способы проводить соревнования, и сегодня мы увидим особую версию «24 часов Ле-Мана».

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Это то, что нам сейчас нужно, в это непростое время, ведь, к сожалению, пандемия ещё не закончилась. Но каждый кризис даёт возможность чему-то научиться, и сейчас мы смогли по-новому взглянуть на компьютерные игры. В FIA организована комиссия по виртуальным гонкам, и под эгидой федерации уже с прошлого года проходят соревнования по киберспорту.

В общем, этот спорт сейчас набирает обороты, и нас это очень радует!»

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В 16.00 по московскому времени виртуальный марафон в Ле-Мане стартовал, в нём принимают участие 50 экипажей: 30 из них выступают в классе LMP, и 20 – в классе GTE.

Источник:www.f1news.ru
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