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Автоспорт

В FIA запретят доработку оборудования для пит-стопов

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Команды тратят много сил и средств, чтобы с каждым годом проводить пит-стопы быстрее и с меньшим числом ошибок. Отрабатывать свои действия команды смогут и далее, а вот оборудование в FIA решили омологировать – и ограничить его доработку.

Все десять команд до 22 июля предоставят FIA полную спецификацию оборудования для пит-стопов. После этой даты коррективы вносить можно, но с обязательным уведомлением, а с 30 сентября допускаются только минимальные вмешательства, вроде регулировки высоты домкрата под величину дорожного просвета на конкретной трассе – и только с одобрения FIA. Другие изменения до конца сезона разрешено вносить только для обеспечения большей безопасности.

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Сначала планировалось ввести стандартное оборудование для пит-стопов, но тогда всем командам пришлось бы покупать новый комплект оборудования, что увеличило бы затраты – и его доработку просто решили “заморозить”.

Источник:www.f1news.ru
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