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Автоспорт

Даниил Квят: Имола заслуживает места в календаре

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В среду Alpha Tauri провела тесты в Имоле с двумя машинами – утром с STR13 2018 года, а днём – с новой AT01…

Даниил Квят: «Имола – особенная трасса, я очень рад вернуться здесь за руль Формулы 1 после столь продолжительного перерыва.

Я знаком с этой трассой, в 2010 года, с одних из первых тестов за рулём одноместных машин. Конфигурация фантастическая, я считаю, что Имола определённо заслуживает места в календаре».

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Пьер Гасли: «Я очень рад вернуться за руль после долгой паузы. Мне очень не хватало ощущения от пилотирования, было здорово поработать с STR13 и AT01. Всё прошло без проблем.

Утром я проснулся, чувствуя себя взволнованным и счастливым, и сегодня я засну с тем же настроением. Было здорово пилотировать машину в Имоле, на одной из моих любимых трасс. Думаю, теперь мы готовы к Гран При Австрии».

Источник:www.f1news.ru
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