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eSports: Виссер одержала две победы, Сидоркова – одну

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Бейтске Виссер отлично провела четвёртый этап виртуальной W Series Esports League, упрочив своё преимущество, но Ирина Сидоркова в Интерлагосе тоже выступила неплохо, одержав победу во второй гонке и поднявшись на подиум в третьей.

Надо подчеркнуть, что Виссер выступила очень уверенно, выиграв две гонки из трёх, причём в обоих случаях стартовала с поула, плюс трижды записывала на свой счёт лучшие круги и заработала 60 очков из 63 возможных – пока это рекорд для виртуальной женской серии. Добиться такого результата ей удалось ещё и потому, что в гонке с реверсивным порядком старта, в которой победила Ира, Бейтске финишировала второй, хотя стартовала с последней позиции.

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К сожалению, 17-летней участнице российской программы SMP Racing не повезло на старте первой гонки, хотя потом ей удалось неплохо отыграться. Сидоркова сохраняет второе место в личном зачёте серии, но Виссер опережает её уже на 52 очка.

На третью позицию после четырёх этапов виртуальной серии вышла испанская гонщица Марта Гарсия, тоже выступающая довольно стабильно, но от Ирины она отстаёт на 32 очка.

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«Я очень расстроилась из-за первой гонки, – прокомментировала Ира. – В самом её начале был контакт с машиной Элис Пауэлл, и я врезалась в барьер, из-за чего оказалась в хвосте пелотона и не смогла заработать очки. Это означало, что надо было выполнить такую же задачу, как неделю назад на трассе в Брэндс-Хэтч: хорошо стартовать во второй гонке, захватить лидерство и сохранять хороший темп.

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Всё это мне удалось. В третьей гонке Бейтске оказалась слишком быстрой для меня и увеличила своё преимущество в личном зачёте. Но пока позади меньше половины сезона, так что ещё есть время отыграться – начнём уже на следующей неделе в Спа».

Источник:www.f1news.ru
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