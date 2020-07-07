Росс Браун об итогах Гран При Австрии…

Спортивный директор Формулы 1 Росс Браун подвёл итоги Гран При Австрии…

Здорово, что после долгого перерыва мы увидели невероятную гонку. Настоящий триллер. Одним из главных её героев стал Ландо Норрис. В прошлом году он был в тени Карлоса Сайнса, но в воскресенье в Шпильберге показал себя.

Последние несколько кругов, когда нужно было удержаться в пяти секундах за Льюисом, чтобы воспользоваться пятисекундным штрафом британца и впервые подняться на подиум, Ландо провёл превосходно.

Карлос в конце года покинет McLaren, и это уже сейчас подсознательно влияет на него и команду. Я чувствовал это сам, работая в командах Формулы 1. Когда кто-то уходит, взаимодействие с этим гонщиком отличается от взаимодействия с тем, кто остаётся. И с этим ничего не поделать, каким бы профессионалом вы ни были.

Порой может показаться, что в победе с поула нет ничего сложного, но для Валттери это было не так. По ходу уик-энда он всё держал под контролем, в решающий момент квалификации смог прибавить, а в гонке сработал безупречно, несмотря на проблемы Mercedes с датчиком коробки передач.

Но больше всего я впечатлён тем, как уверенно он выдерживал прессинг со стороны Льюиса, контролируя отрыв от напарника, чтобы тот не мог бороться с ним за позицию.

После квалификации было понятно, что у Ferrari серьёзные сложности. Они сами признали, что разочарованы результатами. Но в воскресенье Шарль Леклер вновь продемонстрировал свой талант. Он использовал все шансы, что появлялись по ходу гонки, чтобы в итоге подняться на вторую ступеньку подиума. Именно в столь сложных гонках решимость и талант гонщика имеют особенное значение.

Ferrari нужно как можно скорее исправить ситуацию, иначе их ждёт очень сложный сезон. Они планируют обновить машину уже в Венгрии, что настраивает на оптимизм, но начало сезона явно складывается сложнее, чем они ожидали.

Сложно складывается начало последнего сезона с Ferrari и для Себастьяна Феттеля. Можно представить, что крутится у него в голове после того, как в Ferrari отказались продлевать контракт на следующий сезон. В работе с гонщиком порой всё зависит от мелочей. Себастьян удивлен и шокирован произошедшим, понятно, что это его здорово отвлекает.

Мы привыкли к высокой надёжности современных машин Формулы 1, но в воскресенье только 11 из 20 гонщиков увидели клетчатый флаг. Не помню, когда мы в прошлый раз видели столько поломок в одной гонке. Проблема очевидно в том, что машины не выезжали на трассу после зимних тестов. Увидели мы и проблемы на пит-стопах – тоже из-за долгого перерыва.

Но всё это не так важно, ведь мы увидели отличную гонку. Минувший уик-энд стал результатом трех месяцев напряженной работы, которая не привела бы к успеху без выдающегося сотрудничества руководства Формулы 1, FIA, всех десяти команд и промоутера Гран При. Это была действительно командная работа. И мы очень довольны тем, как прошёл этот уик-энд. Я чувствую облегчение, понимая, что мы движемся дальше.

Гран При прошёл гладко, с нулевым числом положительных тестов на Covid-19 из более чем 4000 проведённых по состоянию на субботу. Мы ввели строгие и жесткие процедуры, направленные на обеспечение безопасности всех сотрудников, и вполне довольны тем, как все прошло.

Опыт этого уик-энда позволит сделать выводы и ещё лучше провести следующий этап, который пройдёт на той же трассе. Мы внесём некоторые коррективы, но главное – мы заложили хорошую основу для движения вперёд в это непростое время.

Все в Формуле 1 объединены в борьбе против расизма и стремлении к большему разнообразию через инициативу #WeRaceAsOne, которую поддерживают гонщики и команды.

Перед стартом гонщики заявили о своей поддержке в той форме, которая им казалась подходящей. Они открыты и честны. Позиция Формулы 1 ясна. Расизму нет места в нашем спорте. Мы хотим большего разнообразия, большей открытости, и делаем всё, чтобы способствовать этому.