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Вольфф: Пока мы не знаем, что с машиной Льюиса

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Во время второй тренировки в Шпильберге машина Льюиса Хэмилтона неожиданно потеряла темп – и в команде пока не знают, почему это произошло…

Тото Вольфф, руководитель команды: «После второй тренировки остались вопросы, особенно с временем Льюиса. Очевидно, что с его машиной есть какая-то проблема, но в чём она – мы не знаем. Машине не хватает скорости в медленных и среднескоростных поворотах. У нас есть телеметрия и данные множества датчиков, мы всё проанализируем, но это потребует времени.

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По сравнению с прошлой неделей очевиден прогресс Ферстаппена и двух машин Racing Point, остальные, как и мы, немного потеряли в скорости. Теперь нужно всё проанализировать и найти причину».

Источник:www.f1news.ru
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