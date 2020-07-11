Вольфф: Пока мы не знаем, что с машиной Льюиса

Во время второй тренировки в Шпильберге машина Льюиса Хэмилтона неожиданно потеряла темп – и в команде пока не знают, почему это произошло…

Тото Вольфф, руководитель команды: «После второй тренировки остались вопросы, особенно с временем Льюиса. Очевидно, что с его машиной есть какая-то проблема, но в чём она – мы не знаем. Машине не хватает скорости в медленных и среднескоростных поворотах. У нас есть телеметрия и данные множества датчиков, мы всё проанализируем, но это потребует времени.

По сравнению с прошлой неделей очевиден прогресс Ферстаппена и двух машин Racing Point, остальные, как и мы, немного потеряли в скорости. Теперь нужно всё проанализировать и найти причину».