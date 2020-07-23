Феттель: Я не жалею, что в своё время перешёл в Ferrari

Себастьян Феттель многого ждал от перехода в Ferrari, но за пять лет не смог завоевать титул и сомневается, что в этом сезоне что-то изменится. Тем не менее, он не стал бы ничего менять.

Себастьян Феттель: «Я действительно не жалею о переходе из Red Bull Racing в Ferrari. Я жалею только о том, как всё закончилось в Red Bull Racing. В свой последний сезон в команде я не добился особых успехов, но в спорте иногда так бывает.

Ситуация с контрактами была немного странная, из-за чего какие-то вещи я мог говорить, а о каких-то должен был молчать. Из-за этого всё получилось немного неловко. Когда Кристиан Хорнер получил моё сообщение об уходе, он, возможно, уже знал об этом, хотя никто ещё ничего не говорил. Должен признать, что сожалею об этом, ведь мы фантастически провели время вместе и добились таких успехов.

Я должен был больше прислушиваться к интуиции и сразу сообщить о своих планах уйти, ведь в этом не было ничего предосудительного. Я всегда мечтал выступать в Ferrari. В детстве меня вдохновлял Михаэль Шумахер за рулем красной машины. По-моему, это завораживающий бренд, и у меня были причины увлечься компанией, проявившей ко мне интерес.

Оглядываясь назад, нашей миссией, моей целью был титул. Мы её не выполнили, так что в этом плане мы проиграли, но у нас всё равно было несколько успешных лет, ярких моментов и великолепных гонок, поэтому я ни о чём не жалею.

Пожалуй, я с самого начала понимал, что не смогу повторить успехи Шумахера. Я никогда не хотел буквально идти по стопам Михаэля. Конечно, он меня вдохновлял и продолжает это делать, потому что я считаю его лучшим в истории. Я надеялся отобрать у Льюиса несколько титулов, чтобы обезопасить рекорд Шумахера, но сейчас мы слишком много уступаем Mercedes, чтобы помешать Хэмилтону.

Я работал больше на себя, чем на Михаэля, если вы понимаете, что я имею в виду. Жаль, что ничего не получилось, но я достаточно взрослый и зрелый человек, чтобы понимать причины этого и двигаться дальше.

Мы в Ferrari расстроены тем, что не можем бороться за победы и подиумы, которые ожидали. Если у вас большие ожидания, то вы всегда расстраиваетесь, когда не удаётся добиться цели. Хотя я ухожу из команды в конце сезона, я стараюсь как можно лучше делать свою работу и помочь тем, кто столько мне дал и помогал последние годы».