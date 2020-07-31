Официально: Хюлкенберг заменит Переса

В Racing Point официально подтвердили – Нико Хюлкенберг заменит в этот уик-энд Серхио Переса, чей тест на Covid-19 вчера оказался положительным.

Задержка с подтверждением вызвана необходимостью взять анализ у Нико – без негативного теста он не мог попасть в паддок и ждал результатов на базе команды, но за несколько минут до начала первой тренировки всё было подтверждено.

Отмар Сафнауэр, руководитель команды: «Быстро найти замену для Серхио – непростая задача, но Нико – фантастический гонщик, с которым наша команда хорошо знакома. Конечно, ему в этот уик-энд придётся непросто, но он быстро учится. Уверен, Нико быстро освоится».

Нико Хюлькенберг: «Я ехал в Нюрбургринг, на другой гоночный проект, когда позвонил Отмар. Это произошло менее 24 часов назад, но я люблю принять сложный вызов.

Очевидно, что команда и Серхио оказались в непростой ситуации. Он – мой друг, бывший напарник по команде, я желаю ему скорейшего выздоровления. Я сделаю всё для команды, что в моих силах!»