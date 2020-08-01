Кими Райкконен: Новинки соответствуют ожиданиям

Команда Alfa Romeo привезла обновления машины в Сильверстоун. Кими Райкконен, показавший десятое время во второй тренировке, доволен эффективностью новинок. Его напарник Антонио Джовинацци показал 13-й результат и тоже высоко оценил обновления.

Кими Райкконен (10-й): «В пятницу у нас было много работы, но пока всё складывается хорошо. Результаты на круге вселяют оптимизм, но сегодня только пятница, по итогам тренировок нельзя судить о расстановке сил.

Мы знаем, что ещё многое должны сделать, чтобы выступить как можно лучше в этот уик-энд. Судя по всему, новинки работают в соответствии с ожиданиями, но не будем спешить с выводами: кто знает, что нас ждёт завтра, особенно в плане погоды. Завтра постараемся показать результат – надеюсь, мы окажемся на более высоких позициях, чем на прошлых этапах».

Антонио Джовинацци (13-й): Я вполне доволен тем, как прошёл день. Тем не менее, уик-энд только начинается, и мы не должны позволить себя расслабиться.

Первая тренировка получилась достаточно сложной из-за ветра, но вторая прошла лучше. Мы сделали несколько хороших шагов вперёд и с точки зрения квалификационного, и с точки зрения гоночного темпа. Новинки, подготовленные к этому этапу, работали хорошо. Надеюсь, мы воспользуемся их преимуществом.

Завтра условия могут быть другими, так что нужно быть готовым к любому развитию событий. Важно сохранять спокойствие и делать свою работу».