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Автоспорт

Норрис: Даниэль застал меня врасплох, это была моя ошибка

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Ландо Норрис финишировал пятым на Гран При Великобритании, незадолго до финиша пропустив атаку Даниэля Риккардо, который в следующем году станет его новым напарником в McLaren.

На пресс-конференции FIA в Сильверстоуне британский гонщик, комментируя этот эпизод, самокритично признал, что не смог сдержать натиск австралийца не только из-за изношенных шин.

Ландо Норрис: «У меня было несколько проблем, и шины были только одной из них. Когда Даниэль провёл обгон, я почти не оборонялся, поскольку неправильно оценил ситуацию и в это время пытался изменить кое-какие регулировки переключателями на рулевом колесе.

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Кроме того, левое зеркало на моей машине было серьёзно повреждено, поэтому я мог следить за действиями Риккардо, только глядя в правое зеркало. В какой-то момент на прямой его машина находилась позади моей, и я его вообще не мог видеть. В тот момент, когда я отвлёкся, чтобы поменять некоторые параметры, он уже поравнялся со мной.

Даниэль застал меня врасплох, это была моя ошибка, и над этим мне надо поработать вместе с командой, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем. Тем более в Сильверстоуне, где на всей трассе есть лишь одна точка, где возможны обгоны».

Источник:www.f1news.ru
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