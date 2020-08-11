Росс Браун: Хюлкенберг заслуживает места в Формуле 1

Управляющий директор Формулы 1 Росс Браун в традиционной колонке подвёл итоги Гран При 70-летия в Сильверстоуне…

В Сильверстоуне прошла лучшая гонка сезона

Гран При 70-летия показал, что небольшие изменения – другие составы шин, всего за неделю могут изменить расстановку сил в Сильверстоуне, оказав влияние на ход гонки.

В Red Bull разработали блестящую стратегию, а Макс Ферстаппен идеально её реализовал, хотя очень сложно не переступить ту грань, после которой шины теряют эффективность. Очевидно, что машины Mercedes сильнее нагружали шины, из-за чего они быстрее теряли эффективность, а в Red Bull смогли найти подход к резине.

Жаркая погода, мягкие шины и большее давление в них сказались на форме Mercedes и помогли Red Bull прибавить. В результате, мы увидели весьма интересную гонку.

Ферстаппен напоминает мне Шумахера

Макс отлично выступил в Сильверстоуне. Он напоминает мне Михаэля Шумахера. Во время радиопереговоров слышно, что у него ровное дыхание, и он может ещё прибавить. Предел возможностей машины ниже предела возможностей Макса. Он умеет тонко чувствовать машину и в соответствии с этим корректировать свои действия. Я помню, когда Макс только начинал выступать в Формуле 1 – уже тогда его скорость была очевидна, но сейчас он возмужал и стал исключительным гонщиком.

Мне нравится слушать его радиопереговоры, когда в ответ на просьбу поберечь шины, он говорит команде, что не хочет «пилотировать как бабушка». Это говорит о его огромной уверенности и о том, что в команде отличные отношения.

Хюлкенберг должен выступать в Формуле 1

Для Нико Хюлкенберга гонка стала непростым физическим испытанием. Я не знаю, сколько усилий ему пришлось приложить, но он отлично выступал весь уик-энд для гонщика, который недавно вернулся за руль.

Несколько лет назад, когда я руководил Mercedes, я едва не подписал с ним контракт. Если бы Льюис отказал, Нико был следующим в списке. Я всегда с большим уважением к нему относился. Нико – сильный гонщик, который должен выступать в Формуле 1.

Ferrari и Феттелю стоит поговорить

Себастьян провёл ещё один сложный уик-энд. Когда я сталкивался с подобными ситуациями в карьере, то вместе с гонщиком садился и говорил один на один, чтобы понять причины проблем. После можно привлекать других людей к разговору – инженеров и так далее, которые могут помочь исправить ситуацию. Будет показательно, как Себастьян и команда проведут вместе остаток сезона.

Очевидно, что у Ferrari есть сильно разочарованный гонщик, и они должны найти способ эффективно провести оставшуюся часть сезона, поскольку это в их общих интересах. Они должны изменить ситуацию в свою пользу.

Формуле 1 гарантировано будущее

Гран При 70-летия и нынешний сезон показали, что в Формуле 1 выступают несколько выдающихся молодых гонщиков, которые вместе с бюджетными ограничениями и новым поколением машин в 2022-м гарантируют спорту будущее.

Леклер вновь блестяще выступил за рулём Ferrari, а Ферстаппен продемонстрировал выдающийся талант. В последние недели Алекс Элбон был в тени Ферстаппена и подвергался критике, но в Сильверстоуне прибавил, отлично выступив в гонке.

Джордж Расселл провёл не лучший уик-энд, но всё равно в этом году он очень стабилен. У него огромный талант.

Пусть споры вокруг Racing Point продолжаются

Споры вокруг Racing Point – классическая ситуация для Формулы 1. Совершенно очевидно, что всех участников переполняют эмоции. Пусть спор продолжается – его разрешит Апелляционный суд, вердикт которого мы должны принять.