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Автоспорт

Шарль Леклер: В боксах ощущение, словно ты в сауне!

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Лучшим результатом Ferrari во второй тренировке в Барселоне стало шестое время Шарля Леклера. Его напарник Себастьян Феттель закончил сессию двенадцатым. Оба гонщика Скудерии считают, что высокая температура повлияет на ход уик-энда.

Шарль Леклер (6-й): «Хороший день – в очередной раз лучше, чем мы ожидали, что позитивно. У нас хороший квалификационный темп, хотя над ним ещё нужно немного поработать, чтобы прибавить. Я уверен, что в квалификации мы сможем выжать из машины максимум. Если мне удастся найти правильный баланс, мы сможем рассчитывать на достаточно хороший результат.

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Имитация гонки тоже прошла хорошо. На зимних тестах мы собрали много информации о поведении машины на этой трассе, но её сложно сравнивать с тем, что было сегодня, учитывая разные погодные условия.

Что касается высокой температуры, то на самой трассе не так и жарко – тебя обдувает воздух, но в боксах ощущение, словно ты в сауне!»

Себастьян Феттель (12-й) «Неоднозначный день. С одной стороны я доволен скоростью на быстром круге, хотя во второй сессии мне не удавалось собрать круг вместе. Но в целом я лучше чувствую машину. Мы опробовали несколько решений и узнали кое-что новое, что сможем использовать завтра. Посмотрим, какие позиции займём в квалификации.

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Что касается гоночного темпа, то с ним всё в порядке, хотя, конечно, ещё предстоит поработать. При столь жаркой погоде контроль износа резины станет ключевым фактором. Просто не будет».

Источник:www.f1news.ru
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