Шарль Леклер: В боксах ощущение, словно ты в сауне!

Лучшим результатом Ferrari во второй тренировке в Барселоне стало шестое время Шарля Леклера. Его напарник Себастьян Феттель закончил сессию двенадцатым. Оба гонщика Скудерии считают, что высокая температура повлияет на ход уик-энда.

Шарль Леклер (6-й): «Хороший день – в очередной раз лучше, чем мы ожидали, что позитивно. У нас хороший квалификационный темп, хотя над ним ещё нужно немного поработать, чтобы прибавить. Я уверен, что в квалификации мы сможем выжать из машины максимум. Если мне удастся найти правильный баланс, мы сможем рассчитывать на достаточно хороший результат.

Имитация гонки тоже прошла хорошо. На зимних тестах мы собрали много информации о поведении машины на этой трассе, но её сложно сравнивать с тем, что было сегодня, учитывая разные погодные условия.

Что касается высокой температуры, то на самой трассе не так и жарко – тебя обдувает воздух, но в боксах ощущение, словно ты в сауне!»

Себастьян Феттель (12-й) «Неоднозначный день. С одной стороны я доволен скоростью на быстром круге, хотя во второй сессии мне не удавалось собрать круг вместе. Но в целом я лучше чувствую машину. Мы опробовали несколько решений и узнали кое-что новое, что сможем использовать завтра. Посмотрим, какие позиции займём в квалификации.

Что касается гоночного темпа, то с ним всё в порядке, хотя, конечно, ещё предстоит поработать. При столь жаркой погоде контроль износа резины станет ключевым фактором. Просто не будет».