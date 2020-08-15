В Mercedes готовятся к борьбе с Максом Ферстаппеном

Валттери Боттас возглавил протокол первой сессии свободных заездов Гран При Испании, а Льюис Хэмилтон – протокол второй. В Mercedes довольны скоростью машины, но ждут, что в гонке Макс Ферстаппен сможет навязать им борьбу.

Льюис Хэмилтон (1-й): «Сложный день. Не думаю, что раньше я бывал в Испании, когда здесь было так жарко. Погода прекрасная, но в машине находиться тяжело, и шины подвергаются очень большим нагрузкам. Кроме того, было довольно ветрено, что усложнило пилотирование, но это интересный вызов.

День позитивный с точки зрения результатов, особенно вторая сессия, которая сложилась для меня лучше. Мы не увидели пузырения шин, с ними всё в порядке, да и на длинной серии кругов всё не так плохо. Однако в прошлую пятницу мы тоже не видели пузырения шин, поэтому должны проявлять осторожность. Вечером мы проведём брифинг, оценим наши позиции и подумаем, за счёт чего можно прибавить. Кажется, Red Bull очень близки к нам на длинной серии кругов, так что мы вновь ждём плотную борьбу в гонке».

Валттери Боттас (2-й): «Хороший день – мы многое узнали. Здорово вернуться на трассу и увидеть, что машина прибавила с момента нашего прошлого появления здесь на предсезонных тестах. Машина быстра, но ещё требуется тонкая настройка.

Утренняя тренировка для меня сложилась лучше дневной. В начале первой сессии у меня возникли проблемы с недостаточной поворачиваемостью, но мы их легко устранили – и в конце сессии ситуация стала намного лучше.

На длинных сериях кругов мы поработали со всеми составами и шины не пузырились. Тем не менее, нам предстоит ещё со многим разобраться, чтобы реализовать потенциал резины на этой трассе. Мы выглядим быстрыми, но главное – успешно выступить в воскресенье. Мы должны учитывать температуру и беречь шины».

Эндрю Шовлин, главный гоночный инженер: «Сегодня было достаточно жарко – температура воздуха около тридцати, температура асфальта под пятьдесят. Мы работали по стандартной программе, пытаясь разобраться с поведением шин в столь жарких условиях.

Наш темп на быстром круге выглядит многообещающим – судя по всему, нам удалось заставить работать шины Soft. С длинной серией кругов немного сложнее, вечером нам нужно поработать над этой областью.

Ситуация похожа на ту, что мы видели в предыдущих гонках. Мы вполне быстры по сравнению со всеми остальными за исключением Ферстаппена – с ним мы ждём плотную борьбу. У нас много вариантов стратегии на гонку с разным числом пит-стопов и разными шинами для старта. Важно, чтобы мы смогли ещё прибавить перед воскресеньем».