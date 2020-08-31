Команда Renault добилась лучшего результата в сезоне

В Бельгии Renault добилась лучшего результата в сезоне, заработав 23 очка благодаря четвёртому и пятому месту Даниэля Риккардо и Эстебана Окона – и лучшему кругу австралийского гонщика. Заводская команда французского автоконцерна до двух очков сократила отставание от Ferrari в борьбе за пятое место в Кубке конструкторов…

Даниэль Риккардо (4-й): «Какая гонка! Отличное выступление команды. Сегодня мы были быстры, а четвёртое место – сильный результат. Прошло уже много времени с тех пор, как я показывал лучший круг в гонке, так что здорово, что сегодня удалось это сделать.

Когда инженер назвал мне лучшее на тот момент время, я подумал: «Я понял!». Мне удалось проехать действительно хороший круг – я использовал всю ширину трассы, и у меня всё получилось. Возможно, круг получился даже лучше, чем во вчерашней квалификации!

Бельгийская трасса подошла нашей машине, но в прошлом году в Монце мы выглядели даже лучше. Посмотрим, как будут развиваться события на следующем этапе, но мы отправляемся в Италию с большой уверенностью в своих силах».

Эстебан Окон (5-й): «Сегодня пятое место было нашим, поэтому я рад, что смог отвоевать его на последнем круге. Просто фантастика, что команда заработала очки за четвёртое и пятое места – мы были быстры весь уик-энд и боролись с ведущими командами.

Хорошая гонка. Я обогнал Алекса Элбона на старте, но пропустил его во время пит-стопа. Механики отлично его провели, поэтому ещё предстоит выяснить, как так получилось, что я выехал позади. После этого пришлось потрудиться, чтобы сократить отставание и провести обгон. Приятно, что машина быстра на трассах подобного типа, мы с оптимизмом отправляемся в Монцу».

Сирил Абитебул, руководитель команды: «Сегодняшний результат мы посвящаем памяти Антуана Юбера, о котором думали весь уик-энд. Мы знали, что Спа подходит нашей машине, поэтому на кону стояло много очков. Мы довольны сегодняшним результатом, но должны сохранять концентрацию. Эта же машина не позволила нам заработать очки в Барселоне. Теперь наш главный приоритет – достижение должной стабильности.

Хороший результат позволил сократить отставание от соперников в Кубке конструкторов, а лучший круг Даниэля дополнил наш успех, который стал наградой для всех в Вири, кто на протяжении нескольких лет напряжённо работал ради улучшения силовой установки.

Мы немного отпразднуем результат, который придал нам сил для продолжения атаки на следующих этапах. Тем не менее, мы уже сосредоточились на подготовке к Монце, где предстоит важное нововведение, касающееся квалификационного режима двигателя. Мы должны как можно лучше к этому подготовиться».