Сайнс: В Монце нас ждёт увлекательная борьба

В команде McLaren готовятся к двум итальянским гонкам, прежде всего к этапу в Монце, и рассчитывают отыграться за не самый удачный уик-энд в Спа, где одна из машин команды даже не смогла выйти на старт Гран При.

Карлос Сайнс: «После этапа в Барселоне я надеялся, что и в Спа всё сложится гладко, но, к сожалению, мне не удалось даже стартовать в воскресной гонке. Всё это очень расстраивает, ведь в этом сезоне из-за различных проблем я потерял немало очков, но я предпочитаю смотреть вперёд и направить всю энергию только на подготовку к следующим гонкам и тем испытаниям, которые ждут нас впереди.

Мне комфортно за рулём этой машины, и я уверен, что полоса невезения в итоге закончится, если мы сохраним собранность и продолжим упорно трудиться.

К счастью, мне не придётся долго ждать возвращения за руль, поскольку мы сразу направляемся в Монцу, где пройдёт первая из двух итальянских гонок. Обычно на этой скоростной трассе есть все возможности для обгонов, прежде всего перед первой шиканой, так что нас ждёт увлекательная борьба. Все эти дни вместе с командой мы работали над повышением эффективности машины».

Ландо Норрис: «Начало серии из трёх гонок подряд было неплохим, и теперь мы направляемся в Италию, где попытаемся продолжить в том же ключе. Борьба идёт очень острая, как в Кубке конструкторов, так и в личном зачёте, и мы понимаем, что если упускать возможности заработать очки, это неизбежно отразится на положение в чемпионате.

Сейчас McLaren находится на 3-й строчке в Кубке конструкторов, а я – на 6-й в личном зачёте, и мы намерены делать всё возможное, чтобы закрепиться на этих позициях.

Монца – одна из самых интересных трасс в календаре сезона, там есть немало возможностей для борьбы за позиции, и мне хочется поскорее приступить к работе на трассе на пятничных тренировках».

Андреас Зайдль, руководитель команды: «Гран При Бельгии оставил неоднозначные впечатления, но теперь всё это в прошлом, и мы отправляемся в Монцу – мы вновь готовы к борьбе.

Когда три гонки разделены лишь недельными интервалами, команде приходится работать в условиях жёсткого прессинга, чтобы нормально подготовиться к следующему этапу. На уникальной скоростной трассе в Монце нужно настраивать машины на минимальную прижимную силу, и задача состоит в том, чтобы в полной мере использовать потенциал MCL35, ведь нам предстоит бороться за хорошие результаты.

В середине пелотона идёт очень острое сражение, это заставляет нас сохранять предельную собранность в ходе решения оперативных задач. Мы понимаем, что достаточно одной неудачной гонки, и команда с 3-го места в Кубке конструкторов опустится на 6-е. Поэтому мы должны выступать максимально стабильно, а для этого на высоком уровне должны быть и тактика, и организация работы в команде, и результаты.

В этот уик-энд мы чествуем Рэя Роу, который проработал в McLaren 55 лет, что совершенно невероятно, и в его честь на машине появится специальная наклейка. «Текс», как его называют коллеги, пришёл в команду в 1965 году и выполнял различные задачи, в том числе в 1966-м помогал Брюсу Макларену готовиться к нашему первому Гран При. Мы желаем ему всего наилучшего».