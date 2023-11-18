Вассёр: Я уверен, мы сможем хорошо провести гонку

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Гонщики Ferrari были быстрее всех в квалификации в Лас-Вегасе, и если бы не штраф, полученный вчера Карлосом Сайнсом, красные машины заняли бы весь первый ряд стартового поля. В реальности же Шарль Леклер начнёт завтрашний Гран При с поула, а его напарник стартует с 12-й позиции.

Фредерик Вассёр, руководитель Скудерии, с одной стороны, рад таким итогам субботы, с другой, дал понять, что решение о штрафе считает неоднозначным: «С самого начала уик-энда наши дела идут очень по-разному. В пятницу всё складывалось хаотично, но важнее всего то, что мы полностью сосредоточились на спортивных аспектах и сегодня постарались показать как можно более высокий результат.

Вчера мы получили штраф и можем начать дискуссию по этому поводу, поскольку знаем, что он несправедливый, однако в дни уик-энда этим заниматься бесполезно, поэтому надо сохранять собранность и пытаться в этой ситуация добиться максимума. Мы стартуем с 1-й и с 12-й позиций, и теперь важно всё внимание переключить на подготовку к гонке.

На тренировках мы показали вполне неплохой темп на длинных сериях, хотя понимаем, что состояние трассы будет с каждым кругом меняться, поскольку асфальт новый, а температуры довольно низкие. Нам надо быть готовыми к любым сценариям, правильно действовать и на пит-уолл, и на трассе, чтобы в зависимости от круга выбирать нужный темп.

А вообще команда показала отличные результаты. Шарль вновь продемонстрировал мастерство и скорость на одном быстром круге, но Карлос почти ему не уступал. Важно, что мы были на первых строчках протокола в каждой сессии, а это говорит о том, что мы хорошо подготовились к этапу в Лас-Вегасе. Но очки начисляют только после гонки, поэтому сейчас важно сосредоточиться на стоящих перед нами задачах.

Поработаем над тактикой, ведь на таких трассах ситуация может складываться по-разному, в том числе есть вероятность появления автомобиля безопасности и т.д. Я уверен, мы сможем хорошо провести гонку, но также надо отметить, что в первой десятке четыре машины с силовыми установками Ferrari, и это приятно».