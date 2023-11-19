100 минут до старта: Комментарий Шарля Леклера

Шарль Леклер стартует в Лаг-Вегасе с Поула и рассчитывает на победу…

Шарль Леклер: «Я с уверенностью жду гонку, поскольку с первой тренировки у нас есть скорость на этой трассе. Теперь постараемся конвертировать старт с поула в победу, хотя в этом сезоне с этим у нас проблемы. Но я надеюсь, что в этот уик-энд у меня, наконец, получится победить.

Сегодня всё будет зависеть от работы с резиной, и в этот уик-энд у нас неплохо получается. Мы готовы, и я с нетерпением жду старт. Сделаю всё возможное, чтобы победить».