В Ferrari потребуют компенсацию за повреждённую машину

39

В первой тренировке в Лас-Вегасе машина Карлоса Сайнса была серьёзно повреждена, зацепив внезапно открывшуюся крышку люка дренажной системы.

Обычно в таких случаях организаторы спустя какое-то время компенсируют командам стоимость ремонта, что особенно актуально в условиях ограниченного бюджета. Руководитель команды Ferrari Фредерик Вассёр заявил, что обсудит этот вопрос.

Фредерик Вассёр: «Мы частным образом обсудим этот вопрос со всеми заинтересованными сторонами. В прошлом бывали похожие инциденты, в Монако, в Малайзии, в Баку. Их сложно предвидеть, но важно, как вы выходите из положения».