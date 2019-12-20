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Баскетбол

Харьковские Соколы подписали американского защитника Бюрне

Евгений НикитюкНет комментариев
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Он показывал неплохую игру во время трай-аута.

Американский защитник Деандре Бюрне подписал полноценный контракт с Харьковскими Соколами до конца сезона, сообщает официальный сайт ФБУ.

Игрок находился на трай-ауте в харьковском клубе с начала декабря и хорошо себя зарекомендовал, заслужив соглашение с клубом.

В среднем за три поединка, в которых Бюрне провел за Харьковских Соколов, он набирал 8,3 очка, 1,5 подбора и 1,5 передачи. До переезда в Украину американец выступал за британских Лестер Райдерс.

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Харьковский клуб находится на последнем месте турнирной таблицы Суперлиги, имея в активе 14 очков после 13-ти сыгранных матчей.

Источник: sportarena.com
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